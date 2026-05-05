Policía de Sudáfrica traslada a cocodrilo con restos humanos encontrado en río infestado de reptiles

La Policía de Sudáfrica logró recuperar restos humanos luego de que un agente se aventurara a un río infestado de cocodrilos. El caso comenzó a investigarse la semana pasada, luego que desapareciera un importante empresario de la zona durante una inundación: la principal hipótesis de las autoridades, que luego fue confirmada, era que uno de los reptiles se había comido al hombre.

Según consignó BBC News, el agente Johan "Pottie" Potgieter se acercó a la zona en helicóptero y bajó hasta el río ayudándose con una cuerda. Si bien el animal sospechoso de haberse comido al empresario ya había sido asesinado, el agente afirmó que el rescate del cuerpo fue un momento "estresante". El cocodrilo fue encontrado en el río Komati, ubicado al noreste del país. Ahora, las autoridades esperan los resultados de ADN de los restos humanos para terminar de confirmar que el cuerpo pertenezca a la víctima.

Cocodrilo sumergido en el agua. Foto: Freepik.

🐊 🇿🇦Extraen cocodrilo que pudo haber atacado en Sudáfrica



🚁 Un cocodrilo sospechoso de haber atacado a una persona fue retirado por helicóptero, como parte de una investigación por la desaparición de un habitante en la zona de Komatipoort. Autoridades detectaron a dos… pic.twitter.com/mAn0MOmDcZ — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 5, 2026

El cocodrilo, que medía 4,5 metros y pesaba 500 kilos, fue llevado hasta el Parque Nacional Kruger. En su estómago, además de encontrarse restos humanos, las autoridades hallaron seis tipos distintos de zapatos. Potgieter señaló que esto no significa necesariamente que el animal hubiera atacado a otras personas en el pasado, ya que los cocodrilos "se tragan lo que sea".

La desaparición del empresario

La víctima, de 59 años, había intentado cruzar un puente ubicado sobre un río inundado. Cuando la Policía llegó al lugar para intentar rescatarlo, no había nadie en el puente, lo que les llevó a sospechar que el empresario había sido arrastrado por la corriente. Las autoridades investigaron la zona con drones y helicópteros, y encontraron una pequeña isla donde había un grupo de cocodrilos tomando sol.

Cocodrilo cerca de un río. Foto: Freepik.

Potgier relató que se dio cuenta en el momento que uno de los animales había comido recientemente. "Además de que tenía un estómago muy lleno, no se movió o intentó escapar al río a pesar el ruido del helicóptero o los drones", manifestó. El reptil fue asesinado desde el helicóptero antes de que el agente bajara al terreno, para garantizar su seguridad.