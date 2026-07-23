Pilotos de British Airways sufrieron intoxicación alimentaria en pleno vuelo: uno debió recibir oxígeno

Tres pilotos de un Boeing 777 de British Airways, que iba rumbo al aeropuerto londinense de Heathrow, se descompensaron en pleno vuelo. Uno de ellos no pudo continuar con sus tareas, mientras que los síntomas de sus compañeros empeoraron después del aterrizaje.

El primer oficial se descompuso cuando la aeronave se encontraba a 30.000 pies de altura; quedó “incapacitado” para continuar con su labor y requirió oxígeno suplementario. Pese a la complicación, los otros dos pilotos lograron seguir trabajando hasta completar el trayecto.

Un avión comercial volando. Foto: Freepik.

La aerolínea British Airways sostuvo que el incidente no puso en riesgo a los pasajeros del avión. "Durante el vuelo, uno de nuestros pilotos se sintió indispuesto. De acuerdo con los procedimientos establecidos, la aeronave continuó su vuelo sin incidentes hasta su destino y aterrizó con normalidad", señaló la empresa, según informó el medio británico Daily Mail.

Por otra parte, el episodio generó malestar en la Asociación Británica de Pilotos de Líneas Aéreas (Balpa). De acuerdo con GB News, fuentes internas del sindicato afirmaron que se habían presentado "docenas" de quejas por las condiciones de higiene del hotel que utilizaba la aerolínea para alojar a su personal durante las escalas en la ciudad del sur de la India.

Médico, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

British Airways confirmó que comenzó a evaluar otras opciones de alojamiento en Hyderabad. "El bienestar de nuestros compañeros es nuestra máxima prioridad y estamos revisando el alojamiento de la tripulación en esta ubicación tras algunos informes aislados de enfermedad", indicó la aerolínea.

Brote de diarrea "explosiva" en Estados Unidos: ya son 5.000 los afectados por un parásito

Los casos del parásito Cyclospora, que causa diarrea "explosiva", han subido a cerca de 5.000 en Estados Unidos según recuentos de los medios locales. Mientras, las autoridades investigan si la franquicia Taco Bell está relacionada con el brote de acuerdo con The Washington Post.

La mayoría de las infecciones han ocurrido en Michigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos estatal registra 3.309 contagios, incluyendo 44 hospitalizaciones, al señalar que la lechuga y otros vegetales podrían ser el origen del brote, aunque sigue bajo investigación.

El segundo estado más afectado es el vecino Ohio, donde las autoridades sanitarias del Condado de Toledo-Lucas reportaban 1.119 casos positivos en el noroeste.

Nueva York también ha registrado un aproximado de 470 casos a nivel estatal, lo que se suma a una lista de cerca de 30 estados que indagan posibles brotes, como California, Texas, Florida, Illinois, Georgia y Colorado.

Con información de La Nación/GDA, Agencia EFE