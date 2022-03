Un periodista estadounidense fue asesinado por tropas rusas en Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las tropas rusas han abatido a un periodista estadounidense y otro periodista resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook. También fue herido un civil ucraniano que los acompañaba.

El suceso que fue confirmado también en las redes sociales por el Parlamento del país, que muestra fotos de la víctima.

Los dos periodistas fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a la agencia AFP Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas.



El periodista se encontraba trabajando en Ucrania y fue identificado ya que tenía una tarjeta de trabajo del diario estadounidense The New York Times. Si bien tenía ese documento, desde el medio anunciaron que no se encontraba trabajando para ellos en este momento y que su última relación laboral había sido en 2015.