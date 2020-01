Qué pasó en Venezuela: 8 datos para entender la situación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde del domingo 5 Venezuela fue una vez más noticia a nivel mundial y tendencia en las redes sociales. Los últimos hechos ocurridos en el país caribeño motivaron la respuesta de varios países de la región, entre ellos Uruguay, pero ¿qué fue lo que pasó?

El papel de Juan Guaidó Para entender la situación actual es necesario remontarse a principios del año pasado, momento en el que Juan Guaidó comenzó a tener protagonismo a nivel tanto nacional como internacional.



En diciembre de 2018 Guaidó fue elegido como presidente del Parlamento y por tanto de la Asamblea Nacional en Venezuela, cargo que asumió el 5 de enero de 2019.



El miércoles 23 de ese mismo mes Guaidó se proclamó como “presidente encargado” de Venezuela para buscar una salida del poder de Nicolás Maduro.



“Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación”, indicó Guaidó en medio de masivas movilizaciones en rechazo al gobierno.



Apoyo internacional El mismo día en que Guaidó anunció que asumía las funciones del presidente, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Canadá, Perú y la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitieron su apoyo.



Momentos más tarde Chile, Costa Rica, Guatemala y Ecuador también se pronunciaron a favor de Guaidó.



La reacción del gobierno uruguayo llegó entrada la noche, cuando ya se habían pronunciado todos. Lo hizo en un comunicado conjunto con México, en el que hacen "un llamado a todas las partes involucradas, tanto al interior del país como al exterior, para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación".

¿Qué pasó el 5/1/2020? El domingo 5 se iban a realizar unas nuevas elecciones para elegir a la persona que tomaría el cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó aseguraba que tenía votos “más que suficientes” para ser ratificado en el cargo, pero cuando llegó al Parlamento no lo dejaron ingresar.



Guaidó y el resto de los diputados opositores fueron bloqueados a la entrada del Parlamento por la policía del régimen de Maduro, que a empujones y golpes impidió que ingresaran a la sesión.



El líder opositor intentó trepar las rejas perimetrales del edificio, pero militares con escudos antimotines le impidieron saltar la verja.



Tras cuatro horas de forcejeos y discusiones a través de piquetes policiales y militares en los alrededores del Palacio Legislativo, Guaidó se quedó fuera. Sí ingresaron, sin problemas, diputados del chavismo y opositores críticos de Guaidó.



Este es el momento en el que Juan Guaidó escala las verjas que rodean el edificio de la Asamblea Nacional de Venezuela. En el interior, Luis Parra se ha proclamado jefe del Parlamento https://t.co/79D0aZC947 pic.twitter.com/WlgN9OQbTD — EL PAÍS (@el_pais) January 5, 2020

El nuevo presidente del Parlamento

Mientras Guaidó intentaba entrar, en el interior del edifico los chavistas votaban al diputado Luis Parra, con el apoyo de unos pocos parlamentarios opositores acusados de corrupción, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional.



Tras su controvertida elección, el diputado Parra dijo que no van “a seguir enganchados en el pasado” y agregó: “Guaidó para nosotros es el pasado y tenemos que abrirle la puerta al futuro”.



Parra, de 41 años, militó hasta diciembre en Primero Justicia (PJ), el partido del ex candidato presidencial Henrique Capriles y del diputado ahora suspendido Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional. Al Parlamento llegó en 2015 como diputado por el estado de Yaracuy (norte).



Del PJ fue expulsado del partido opositor Primero Justicia (PJ) por sus supuestos vínculos en una trama de corrupción con el régimen de Maduro.

¿Y Maduro? Tras conocerse los resultados que dejaron a Parra como el nuevo presidente del Parlamento, Maduro se pronunció.



El mandatario de Venezuela aseguró que Guaidó "no quiso dar la cara" y por eso no entró a la sesión del Parlamento. "No las tienes puestas porque si uno tiene que enfrentar una situación da la cara pero no quiso dar la cara", afirmó en la inauguración de un estadio de béisbol en la ciudad de La Guaira, cercana a Caracas.



En su opinión, para los diputados "la procesión venía por dentro" porque, asegura, "el país repudia a Juan Guaidó como títere del imperialismo norteamericano" y a quien consideró "un ser muy corrupto".



Finalmente y acerca de la fuerte presencia de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, explicó que esta fue solicitada por Guaidó y dos de sus asistentes, Stalin González y Edgar Zambrano.



"El mismo operativo de seguridad que se ha montado cada 5 de enero desde hace 20 años hasta nuestros días", afirmó en referencia a la fecha en que comienza el calendario legislativo.



La respuesta de varios países de la región "Acciones desesperadas", "represión violenta" y proceso "fraudulento" fueron los adjetivos que los líderes de algunos países de la región usaron para referirse a la designación de Parra como presidente del Parlamento.



El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, reprochó el "atropello" contra el líder opositor y expresó su apoyo a las fuerzas de oposición en ese país ante el "autoritarismo del régimen" mientras que el gobierno de Colombia tildó el proceso de "fraudulento" y falto de garantías.



Brasil por su parte acusó a Maduro de impedir "a la fuerza la votación legítima" y advirtió que desconocerá el resultado de esa "afrenta a la democracia", además el Gobierno de Paraguay expresó que "deplora la represión violenta ejercida por fuerzas del régimen ilegítimo de Maduro sobre los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela".



Por su parte, Bolivia se expresó a través de un comunicado que emitió su Ministerio de Relaciones exteriores y rechazó "la intervención de Nicolás Maduro en las decisiones de la Asamblea Nacional".



Finalmente un alto funcionario estadounidense rechazó las "acciones desesperadas" de las fuerzas de seguridad de Venezuela para evitar que Guaidó entrara a la sede del Parlamento.



Qué dijo Uruguay Tanto el gobierno saliente de Tabaré Vázquez como el entrante de Luis Lacalle Pou condenaron ayer la actitud de Maduro.



“El Gobierno del Uruguay expresa su profunda preocupación ante la conculcación de los derechos de los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, expresión máxima de la democracia y en particular por la acción de la Guardia Nacional Bolivariana que impidió a los representantes legítimamente electos por el pueblo participar de la sesión del día de hoy (por ayer domingo) donde debía elegirse nuevo presidente del Órgano”, dijo la Cancillería en un comunicado.



“La actitud del Gobierno de Venezuela daña seriamente los esfuerzos de la comunidad internacional para colaborar con los venezolanos, a través del diálogo y la negociación, en lograr una salida a la grave crisis institucional que sufre ese país. El Gobierno del Uruguay hace un urgente llamado a todos los actores venezolanos, pero en particular al Gobierno, a evitar acciones que continúen agravando la situación y poniendo en riesgo la estabilidad del país y a respetar estrictamente los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos y muy especialmente los fueros de los legisladores integrantes de la Asamblea Nacional”, concluye la Cancillería.



Los hechos acontecidos en Venezuela impidiendo el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional constituyen un nuevo golpe a la institucionalidad democrática, demostrando una vez más las maniobras del régimen de Maduro para centralizar el poder, violentando la voluntad popular”, señaló el presidente electo Luis Lacalle Pou.



En tanto, el próximo ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, señaló: “Con Juan Guaidó y diputados opositores impedidos de ingresar al Parlamento por la policía, en sesión plagada de irregularidades, se proclamó nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Nuestra más enérgica condena a estas acciones contrarias a la legitimidad constitucional”.



También la futura vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, dio su parecer con respecto a la situación en Venezuela:



“El régimen de Maduro no permitió ingresar al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y demás diputados de la oposición a una sesión donde se autoproclama presidente un diputado de este régimen. La dictadura en Venezuela sigue avasallando derechos”, sostuvo Argimón.