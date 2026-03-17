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El País Mundo

Paraguay desarticuló red de trata: rescataron a 65 personas en semiesclavitud que iban a ser llevadas a Brasil

Por primera vez, las autoridades lograron interceptar un ómnibus antes de que las víctimas cruzaran la frontera. Hay cinco personas detenidas tras el operativo.

17/03/2026, 11:53
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Policía paraguaya rescató a 65 personas víctimas de trata
Policía paraguaya rescató a 65 personas víctimas de trata
Foto: Diario La Prensa

La Policía Nacional de Paraguay informó este martes que interceptó en el departamento de Canindeyú (noreste) un ómnibus en el que viajaban 65 paraguayos con destino a Brasil, donde presuntamente serían sometidos a condiciones de "semiesclavitud" en plantaciones agrícolas, y detuvo a cinco personas.

"Es la primera vez que se logra un rescate antes de que ciudadanos compatriotas sean llevados a otros países para ser explotados", dijo a periodistas el jefe de la Dirección contra el Secuestro y el Terrorismo de la Policía Nacional, Juan Pereira.

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El jefe policial destacó que durante el operativo, desarrollado el lunes, se retuvo a un ómnibus con matrícula brasileña en una zona del distrito de Ypejhú, fronterizo con ese país.

La operación permitió desarticular una "banca criminal dedicada al tráfico de personas", agregó Pereira, quien confirmó la captura de dos paraguayos, considerados los presuntos "captadores" de los trabajadores, y tres brasileños señalados como encargados del traslado de estas personas.

Policía Nacional de Paraguay
Policía Nacional de Paraguay
Foto: Policía Nacional

¿Cómo funcionan las redes de trata?

Según las investigaciones, las víctimas son captadas a través de redes sociales y engañadas con la promesa de recibir una "buena remuneración" en cosechas de manzana o mandioca (yuca) en Brasil, explicó, por su parte, el comisario Humberto Aquino, del Departamento de Antisecuestro de la Policía.

Una vez en Brasil, aseguró Aquino, los trabajadores son despojados de sus celulares y documentos, luego amenazados con ser entregados a la Policía Federal y "explotados laboralmente en condiciones de semiesclavitud".

El grupo de trabajadores estaba integrado por hombres de entre 20 y 40 años, algunos de ellos indígenas.

La investigación en el país se inició hace seis o siete meses atrás, después de que las autoridades locales recibieran información desde Brasil sobre el rescate de otros grupos de paraguayos, relató el funcionario, quien detalló que descubrieron que las víctimas proceden del departamento de Caaguazú (este), de donde son trasladados a Ypejhú antes de viajar a Brasil.

EFE

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