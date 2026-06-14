Paraguay afianza su alianza con EE.UU. y anuncia acuerdos en seguridad y energía nuclear

Paraguay anunció ayer sábado que “próximamente” firmará con Estados Unidos “importantes acuerdos” de cooperación en seguridad y generación de energía nuclear, tras una reunión entre el presidente Santiago Peña, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ambos coincidieron el viernes en el partido del Mundial entre las selecciones de sus países en Los Ángeles (California).

En la reunión, Peña y Rubio revisaron la agenda bilateral “enfocada en el crecimiento económico, atracción de inversiones y seguridad”, señaló la nota oficial.

Además, conversaron sobre el acceso a cuotas para la importación de carne paraguaya hacia Estados Unidos y las gestiones para establecer una conexión aérea directa entre ambos países.

Paraguay ha emprendido una política de diversificación de su matriz energética, que es 100% renovable y dependiente de la generación hidroeléctrica de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá, que con Brasil y Argentina, respectivamente. En ese contexto, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) suscribieron en abril pasado un convenio de cooperación no vinculante para las aplicaciones de la tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR).

El documento busca “impulsar el análisis de la energía nuclear como una posible opción estratégica dentro del proceso de diversificación de la matriz energética”, dijo entonces la ANDE.

Por otro lado, Paraguay suscribió en abril pasado un memorando de entendimiento junto a otros 55 países que busca asegurar la cadena de suministros de los llamados minerales críticos, claves para producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición energética.

EFE