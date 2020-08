La oposición en Argentina se hartó de la cuarentena por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miles de personas se manifestaron ayer lunes en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina en contra del Gobierno de Alberto Fernández con reclamos diversos como la oposición a la reforma judicial que pretende llevar a cabo el oficialismo y el fin del aislamiento social por la pandemia.

Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán fueron algunas de las otras ciudades donde las voces contra el Ejecutivo también se escucharon, y estas incluso llegaron a las puertas de la residencia presidencial de Olivos, donde se aglutinaron decenas de personas.



En Buenos Aires, fueron miles los que, entre automóviles y a pie, se concentraron alrededor del Obelisco y avanzaron hasta la Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.



Con barbijos y sin respetar el distanciamiento social los manifestantes se apilaron al grito de “¡Libertad, libertad!”.

Fernández cuestionó la "necedad".

La marcha fue convocada por las redes sociales en un día feriado en Argentina, al conmemorarse el 170 aniversario del fallecimiento del libertador José de San Martín, motivo por el cual el presidente hizo un acto horas antes de la manifestación en el que pidió “unidad” en tiempo de pandemia. El presidente también cuestionó “la necedad de los otros”.



“Nos ha tocado vivir un momento único de la humanidad, no de la Argentina, donde una pandemia nos asedia, nos contagia, nos enferma, nos mata y que en verdad tenemos que reconstruir un país que han dejado aniquilado económicamente”, dijo en alusión al gobierno de su antecesor Mauricio Macri, aunque sin mencionarlo.



“Han dejado endeudado de un modo impresionante, han condicionado el futuro de muchas generaciones y han sumido en la pobreza a más del 40% de los argentinos”, subrayó Fernández.



“Unidos estoy seguro que venceremos”, dijo Fernández parafraseando a San Martín.

Aunque la principal coalición opositora no llamó a la manifestación de ayer, sí lo hicieron a título personal algunos de sus líderes, como la presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, quien acudió a la marcha y grabó un video que publicó en sus redes sociales.



“La cuarentena puede que no exista para él (para Alberto Fernández), pero existe para miles de trabajadores gastronómicos, de artistas, de plomeros, un montón de gente que está realmente pasándola mal, sin trabajar”, dijo Bullrich, exministra de Seguridad.

El aislamiento social obligatorio comenzó en Argentina en marzo y continúan vigentes restricciones de movilidad y algunos sectores todavía no pueden trabajar a plenitud, por lo que otros muchos asistentes reclamaron el final de estas medidas tras casi cinco meses.



Argentina vive desde hace unas semanas sus peores cifras diarias de COVID-19: unos 300.000 contagios y casi 5.900 decesos.



Hubo días de la pasada semana en los que se superaron las 200 muertes diarias, por lo que la convocatoria de la marcha generó opiniones diversas dentro de la oposición.



Bullrich, que habló con tapaboca, cargó contra la otra gran cuestión que concentró los reclamos de los manifestantes, la reforma judicial que anunció Fernández a fines de julio.



“Es hora de que levanten la reforma de la Justicia, no se puede hacer una justicia a la medida de la impunidad. Por último, comprenda, mire que hay un pueblo reclamando para que haya un país con Constitución, con Justicia”, aseveró, al dirigirse al presidente en el video.

Movilización en Buenos Aires. Foto: La Nación / GDA.

De acuerdo al Ejecutivo, la reforma pretende dar más independencia y eficacia al poder Judicial y el principal frente opositor la rechaza por considerar que busca favorecer la impunidad de la exmandataria y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, acusada en diversas causas de corrupción.



Para el diputado nacional opositor Waldo Wolff, quien se grabó un video desde su coche en la manifestación, con la reforma judicial el Gobierno está trabajando para que Cristina Kirchner “tenga su impunidad”.



"Perdón".

Desde la Casa Rosada describieron que la mayoría de la gente que se movilizó lo hizo por cuestiones partidarias, aunque admitieron que también protestaron “muchos trabajadores que no pueden trabajar que quizás votaron a Alberto”.



“Nos criticaban por el tema de la vacuna y en silencio firmamos un acuerdo para producirla en el país. Del ministro de Economía, Martín Guzmán, decían que era un verde y cerró un acuerdo que redujo la deuda en 40 mil millones... La fortaleza de Alberto es su capacidad de diálogo y mesura; eso es lo que va a terminar primando”, explicó un hombre con despacho en la Casa Rosada, informó anoche el diario La Nación.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió “perdón” a los trabajadores de la salud “por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar” que no pusiera “en riesgo” la salud de la población.



El 28 de agosto, la fecha para aprobar el acuerdo por la deuda El Gobierno argentino presentó ayer lunes su oferta revisada de reestructuración de bonos a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) y confirmó que los acreedores tienen hasta el 28 de agosto para aprobar el acuerdo.



Argentina ya había publicado la propuesta en el Boletín Oficial el domingo, después de que un decreto presidencial aprobó el sábado por la noche una segunda ronda de enmiendas a la oferta inicial que hizo en abril, avanzando en sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo. Argentina y sus principales acreedores alcanzaron un acuerdo en principio el 4 de agosto para reestructurar unos 65.000 millones de dólares en bonos soberanos después de extensas negociaciones.



El Ministerio de Economía argentino informó ayer lunes que revisó los términos y condiciones de la oferta para establecer que las fechas de pago de capital e interés sobre los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año pertinente. El anuncio de resultados será el 31 de agosto o lo antes posible de allí en adelante, y la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación continuará siendo el 4 de septiembre venidero o lo antes posible. (Reuters)

Reacciones políticas.

alberto fernández Alerta por “intolerancia” En el marco del acto por el 170° aniversario de la muerte de José de San Martín, el presidente recordó que el Libertador “fue un hombre poco comprendido en su tiempo y fue víctima de la intolerancia y persecuciones”. Alberto Fernández encabezó el homenaje horas antes del banderazo.

cristina kirchner “Unidad nacional” Hizo un homenaje a José de San Martín a 170 años de su muerte. El tuit recoge en video su discurso como presidenta el 17 de agosto de 2015 y al frase: “El mejor homenaje que podemos hacerle a San Martín es entender la necesidad de la unidad nacional como instrumento para construir una gran nación”.