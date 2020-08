Marcha en Argentina en contra del Gobierno por la cuarentena y la reforma judicial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Argentina se están realizando varias movilizaciones contra el gobierno de Alberto Fernández y las medidas políticas tomadas en el marco de la pandemia por coronavirus. La convocatoria a la marcha denominada 17A surgió en las redes sociales y el Obelisco en Buenos Aires es uno de los focos de concentración.

En autos con banderas argentinas, a pie con mascarillas y con cacerolas desde los balcones, los manifestantes protestaban en distintos puntos del país por causas diversas: el rechazo a la gestión durante la cuarentena, que ya sobrepasó los 150 días; en contra de una reforma de la Justicia, para que se juzguen las causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Fernández y en reclamo al fallido intento de expropiar la cerealera Vicentin.

"Estoy en total desacuerdo con que nos tengan cinco meses adentro, parece más político que otra cosa. La mayoría somos conscientes de la pandemia y de lo que está sucediendo", dijo una mujer a un canal de televisión local en el coqueto barrio de Belgrano, dentro de la capital argentina.



"No estoy de acuerdo con este Gobierno y no quiero la reforma judicial", dijo otra mujer en el Obelisco, centro de la ciudad de Buenos Aires.

Convocada en las redes sociales a través de los hashtag #17ASalimosTodos y #17AYoVoy, el llamado "banderazo patriótico" fue cuestionado por el Gobierno, que advirtió sobre el riesgo de exponerse al contagio por COVID-19 en un momento de alza de casos, en línea con el relajamiento de algunas restricciones para circular.



Por su parte, la oposición llegó dividida a la marcha, ya que mientras la presidenta del principal partido opositor PRO instó a sus seguidores a manifestarse, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la misma agrupación, dijo que no iba a participar.



Esta es la tercera marcha en contra del Gobierno en plena cuarentena y se celebra en un feriado nacional, al igual que las protestas del 20 de junio y el 9 de julio. El lunes se celebra el aniversario de la muerte del general José de San Martín.



"Quiero que funcione el Congreso, que rija la Constitución nacional y que nos dejen ir a trabajar", dijo una mujer en el Obelisco, donde sonaban las bocinas de una caravana de autos con banderas celestes y blancas.



En el lugar, si bien no hay oradores, un grupo "anticuarentena" montó un mini escenario donde ubicó una batería y un micrófono a través del que se pudo escuchar: "Falsa pandemia, el virus no existe, ¿para qué usan tapabocas?". Y acusan a China.

El vecino país detectó el domingo 5.469 casos de coronavirus, con los cuales los positivos en el país austral suman 294.569 y el total de decesos alcanzó los 5.703.



El foco principal de coronavirus continúa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital del país y por el populoso cordón urbano que la rodea, y que estas últimas semanas se ha distanciado como el lugar más golpeado por la pandemia.



El 59,6% de los casos registrados en el país pertenecen a la circulación comunitaria.