Nuevos “artefactos sospechosos” encuentra la Policía de Nueva York, lo que llevó a evacuar edificios

La Policía descubrió un nuevo “artefacto sospechoso” mientras investiga el lanzamiento de un explosivo improvisado cerca de una protesta anti-Islam en Nueva York, lo que llevó a la evacuación de los edificios cercanos, dijeron las autoridades ayer domingo.

“En relación con la investigación en curso sobre el artefacto explosivo improvisado detonado el sábado, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha identificado un dispositivo sospechoso en un vehículo”, dijeron las autoridades. Los agentes acordonaron la zona alrededor del vehículo y están llevando a cabo evacuaciones limitadas de los edificios en las inmediaciones.

La policía de Nueva York detuvo el sábado a un hombre que arrojó lo que parecían ser dos artefactos incendiarios caseros cerca de manifestantes de extrema derecha que protestaban frente a la residencia del alcalde de la ciudad.

La comisionada de la policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, dijo que los artefactos contenían tuercas, pernos y tornillos, así como una mecha, pero aún no estaba claro si se trataba de artefactos explosivos improvisados funcionales o de imitaciones falsas. Un hombre vestido con una sudadera oscura con capucha y pantalones cargo beige recibió de manos de un compañero activista un dispositivo envuelto en cinta adhesiva que desprendía humo. Lo dejó caer cerca de una fila de policías antes de saltar una barrera de seguridad. El sujeto también lanzó un artefacto cerca del grupo de manifestantes de Lang.

Tisch, en rueda de prensa, identificó al sospechoso como Amir Balat, de 18 años. Instantes después, él y otro hombre fueron detenidos por agentes cerca de la protesta.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó ayer domingo de “reprobable” el hecho y “un ataque a los valores de la ciudad”.

EFE