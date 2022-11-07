No los invitaron a una boda y atropellaron a los asistentes; murieron cuatro personas

Cuatro personas murieron arrolladas por un automóvil en la celebración de una boda en la localidad de Torrejón de Ardoz, en Madrid (España), durante la que se desató una reyerta que concluyó con el atropello de una decena de invitados.

El trágico suceso tuvo lugar la pasada madrugada cuando en la fiesta de matrimonio entre dos familias de etnia gitana, varias personas que no estaban invitadas, pero que mantenían discrepancias con alguno de los asistentes irrumpieron en el lugar, el restaurante El Rancho, provocando la reyerta, según las primeras investigaciones de la Policía.

En el transcurso de la pelea, un vehículo con cuatro ocupantes -un padre acompañado por dos hijos suyos y un sobrino- arrolló a parte de los presentes.

Además de los fallecidos –una mujer de 66 años y tres hombres de 68, 37 y 17, todos españoles–, hay cuatro heridos graves, dos moderados y dos leves, precisaron fuentes policiales.

En un primer momento el automóvil huyó, pero fue interceptado poco después por agentes de una localidad cercana.

El vehículo, que circulaba sin parachoques y con destrozos evidentes, fue abandonado por sus ocupantes, tres de los cuales fueron detenidos, mientras que el cuarto logró escapar.

En el interior del coche había algún resto de las víctimas, precisaron a EFE fuentes próximas a la investigación, que detallan que dentro también se hallaron 5.000 euros, al parecer, destinados a los novios como regalo de boda.