“No les quedará más que gritar, no les quedará más que ladrar”, lanzó Ortega refiriéndose a sus detractores

El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió que seguirá adelante con la reforma constitucional que busca excluir a la oposición de las elecciones, pese al rechazo de varios países y organismos internacionales. La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Carta Magna solicitados por Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.

“No les quedará más que gritar, no les quedará más que ladrar”, dijo el mandatario al anunciar avances en la modificación durante el 47 aniversario de la Fuerza Aérea.

Ortega, que ha tenido pocas apariciones públicas este año, reapareció el 19 de julio para presentar por primera vez esta reforma y luego de dos meses de ausencia en actos oficiales. Varios países y organizaciones internacionales rechazan la intención de Ortega de excluir de las elecciones a los opositores a los que califica de “golpistas” y “traidores a la Patria”.

La reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años “prorrogables”, lo que supone enterrar las elecciones. El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.

Estados Unidos advirtió que no se quedará de “brazos cruzados”.

AFP