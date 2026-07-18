Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Italia: el motivo de la medida y la respuesta de Roma

La dictadura de Nicaragua rompió esta semana relaciones diplomáticas con Italia, luego de que el ministro de Exteriores del país europeo, Antonio Tajani, reiterara su petición de extradición del terrorista Alessio Casimirri, uno de los asesinos del ex primer ministro italiano Aldo Moro, y que se refugió hace años en el país centroamericano.

Tajani recordó el miércoles en Madrid durante una reunión del Partido Popular Europeo (PPE) la figura del líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas en 1978, y denunció que el régimen de Nicaragua “sigue dando refugio y protección a Alessio Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano”. El ministro agregó que el Gobierno de Nicaragua "se niega a atender las solicitudes de extradición presentadas por la justicia italiana".

Casimirri, de 74 años, fue condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por su participación en algunos de los atentados más graves del grupo terrorista Brigadas Rojas, entre ellos el secuestro y asesinato de Moro. Según la justicia italiana, formó parte del comando que atacó la escolta de Moro en la vía Fani, donde murieron cinco agentes, y también fue condenado por otros asesinatos.

Huyó de Italia y desde 1983, durante el primer Gobierno sandinista, reside en Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad y ha desarrollado una actividad empresarial en el sector de restaurantes y pesca. EFE