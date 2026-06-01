Muere líder indígena apresado por el régimen de Ortega, causando indignación internacional

El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua, murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención, informó ayer domingo el ministerio de Salud. Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 se septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un “preso de conciencia” de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.

“Desgraciadamente ha dejado este plano de vida”, aseguró el ministerio en un comunicado publicado en medios oficialistas. Según ese reporte, el “deterioro físico y neurológico” de Rivera fue “consecuencia de una bacteria generada por el virus del covid 19”.

Su deceso se produjo pese a los “enormes e intensos esfuerzos” médicos, agregó el régimen, que envió condolencias a la familia del dirigente, algunos de cuyos miembros lo acompañaron en las últimas horas.

El exdiputado estaba hospitalizado por múltiples problemas de salud, según el régimen, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial, visiblemente demacrado, y la víspera reconoció que su condición era “crítica”.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en X estar “profundamente preocupado” por la muerte de Rivera “bajo custodia del Estado”, por lo que demandó una “investigación inmediata, independiente y transparente” y la liberación de “todos los presos políticos”.

De la ONU a prisión

Rivera era un reconocido líder del pueblo miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.

Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra. Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el régimen admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos graves como traición a la patria.

Meses antes de ser encarcelado, en abril de 2023, Rivera participó en un foro de la ONU en Nueva York, donde denunció las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Al regresar a su país se le impidió el ingreso, pero posteriormente logró entrar clandestinamente.

En un video grabado entonces, afirmó que volvía consciente del “riesgo”, pero que lo hacía por “amor” a su “tierra” y a su “pueblo”. Luego de ello fue apresado y se le impedía tener contacto con la familia. La ONU dijo que el líder indígena formaba parte de un grupo de 112 personas “desparecidas forzadamente”.

EE.UU.

El gobierno estadounidense exigió el pasado viernes su liberación “incondicional” y tildó de “abominable” la “represión, violencia e inhumanidad” de la “dictadura” de Ortega y Murillo. Y exige la liberación de todos los presos políticos.

Según informes de la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.

Con información de EFE y AFP