Maduro se ve triunfante y promete cárcel a los rebeldes

Nicolás Maduro se siente fuerte, respaldado por los militares. Al menos esa es la imagen que buscó transmitir ayer miércoles. “Tengo las pruebas en las manos del complot de la derecha golpista”, lanzó Maduro en un acto por el Primero de Mayo ante miles de seguidores frente al Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano.

Maduro dijo que el levantamiento del martes fue un intento de “golpe de Estado” por parte de un grupo de militares que apoyan al líder opositor Juan Guaidó. “La Justicia los está buscando y más temprano que tarde irán a pagar a la cárcel su traición y su delito”, insistió Maduro.



“Están huyendo entre embajada y embajada”, dijo luego en referencia al dirigente opositor Leopoldo López, que cumplía prisión domiciliaria por una condena a 14 años y que el martes fue liberado por sus propias guardias luego de un “indulto” firmado por Guaidó, proclamado presidente interino el 23 de enero. López está desde ayer en la residencia del embajador de España en Caracas, Jesús Silva, aunque por el momento no pidió asilo político.



Las palabras de Maduro también hacían alusión a Guaidó, que ayer miércoles lideró las manifestaciones opositoras en Caracas y cuyo paradero era desconocido anoche.



La Justicia abrió dos líneas de investigación contra Guaidó: una por haber proclamado un gobierno interino y otra por los apagones masivos de marzo.

Foto: EFE

Maduro también acusó al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, de haber dirigido “personalmente” el alzamiento militar.



“Esta escaramuza golpista la dirigió personalmente desde la Casa Blanca John Bolton, así lo denuncio y pido que se investiguen en Estados Unidos las acciones ilegales y golpistas de John Bolton contra la democracia venezolana”, dijo Maduro.

También aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue engañado cuando le dijeron que tenía intención de abandonar Venezuela e irse a Cuba tras el levantamiento militar.



“Déjenme decirle (al entorno de Trump) que han sido engañados y ustedes a su vez engañaron al presidente de Estados Unidos, y han entrado en una olla de mentiras, una olla de intrigas que pretendieron lanzar contra nosotros y ha regresado contra ellos en una derrota pavorosa”, dijo Maduro.



Además de Bolton, sus críticas apuntaban al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, que salieron “a decir que estaba listo, que estaba montado en un avión y me iba a Cuba” antes de que los rusos lo bajaran “a empujones” del avión.



Abrams aseguró ayer miércoles a EFE que los altos cargos del régimen de Maduro que supuestamente estaban negociado con la oposición la salida del mandatario han “apagado sus celulares”. “Me he encontrado con que muchos de ellos han apagado sus celulares”, reconoció Abrams.

El gobierno de Estados Unidos afirmó este martes que tres figuras claves del chavismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, negociaron con la oposición para romper con Maduro y respaldar a Guaidó, reconocido como presidente por 54 naciones.



Preguntado sobre si Padrino, Moreno y Hernández Dala son los que tienen el celular apagado, Abrams se limitó a contestar: “Me refiero a mucha gente en los altos niveles del Gobierno venezolano”.



Abrams explicó que esos tres altos cargos del chavismo participaron en unas negociaciones con la oposición venezolana, en las que asegura que Estados Unidos no participó y donde se pactó una transición política con “garantías para respetar la dignidad de gente como Maduro para que pudieran irse con honor”.



“Hablaron, hablaron y hablaron y cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo”, criticó Abrams refiriéndose a Padrino, Moreno y Hernández Dala.

Violentos incidentes en las calles de Venezuela durante las protestas contra el gobierno de Maduro. Foto: AFP

“¿Por qué? ¿Cuál fue el papel de los rusos, cuál fue el papel de los cubanos? Estamos tratando de averiguar ahora respuestas a esas preguntas, pero sabemos que ha habido un par de arrestos de líderes de la inteligencia y del cuerpo militar”, aseveró Abrams.



“Lo que pienso es que a partir de ahora, Maduro debe saber que no tiene el apoyo de aquellos que se lo han prometido e incluso se colocan a su lado. Ahora, cada uno de ellos, sabe que él necesita irse”, subrayó Abrams.



El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, consideró “una ridiculez” las palabras de Abrams acerca de que quienes supuestamente estaban negociando con la oposición la salida de Maduro han “apagado sus celulares”.



“La mejor respuesta a esa ridiculez que dice Abrams son los hechos; ayer (por el martes) como un bloque la fuerzas revolucionarias salimos” a las calles, aseguró Cabello a periodistas al unirse a una manifestación por el Primero de Mayo, donde agregó que hay que “rendir un homenaje” al ministro Padrino por su respuesta tras el levantamiento militar.



Cabello respondió que “quisieran ellos tener en sus filas gente como Vladimir Padrino como Maikel Moreno, Hernández Dala o cualquiera de los que están del lado nuestro”. “No tienen a nadie porque no se han preocupado por formar a nadie”, agregó.



El número dos del chavismo apostilló que “Abrams está como el padre que le dice a los hijos que pueden ver la televisión pero no la pueden prender. Está viendo apagada la televisión”.

Diosdado Cabello. Foto: Archivo

“En el chavismo no van a conseguir lo que están buscando, es una gran campaña mediática internacional para que la gente crea que el pueblo está dividido”, aseveró.



Finalmente, aseguró que tras el intento de levantamiento militar, la FANB (Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales) “como bloque se mantuvo estructuralmente unida más allá de dos o tres deserciones” que consideró “una anomalía muy escuálida”.

La SIP condena censura a medios La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) demandó ayer miércoles que se “garantice y respete el derecho de los venezolanos a estar informados” en Venezuela. La presidenta de la SIP, la colombiana María Elvira Domínguez, se hizo eco de las denuncias de censura hechas este martes. Según el Instituto venezolano Prensa y Sociedad citado por la SIP, este martes se registraron 19 casos de violaciones a la libertad de expresión y de acceso a medios digitales. Se trata de un ataque “contra la libertad de prensa y al derecho de los venezolanos a expresarse y manifestarse libremente sin temor a sufrir represalias”, manifestó el mexicano Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

¿Qué puede hacer Guaidó para sacar a Maduro? Fuerzas Armadas, pieza clave.



Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente interino el 23 de enero. Desde entonces viene llaman-do a los militares a que desconozcan a Maduro, que el 10 de enero inició un segundo mandato cuestionado porque surge de elecciones consideradas fraudulentas. Algunos militares anunciaron su apoyo a Guaidó, pero la cúpula, a la que Maduro entregó el control de las principales empresas del Estado, sigue siendo el sostén del régimen. Sin ellos, será difícil derrotar a Maduro.



La presión internacional.



Guaidó fue reconocido por más de medio centenar de países como presidente legítimo de Venezuela. La presión internacional contra Maduro la encabeza Estados Unidos, que ha aprobado sanciones a funcionarios del régimen. Sin embargo, Maduro sobrevive gracias al apoyo económico y militar de Rusia y China, y el asesoramiento de Cuba. Así como Maduro no cederá mientras cuente con los militares en Venezuela, tampoco se irá mientras tenga a Rusia y China cuidándole la espalda.



La oposición en Venezuela



Guaidó pertenece al partido Voluntad Popular, cuyo líder es Leopoldo López, condenado en 2015 a casi 14 años de prisión por el régimen de Maduro y liberado este martes de su prisión domiciliaria por el propio Guaidó, que le firmó un “indulto”. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue un buen intento de juntar a los partidos de la oposición, pero terminó inhabilitada por los tribunales del régimen en 2018. Reunir a la oposición en una coalición fuerte es otro desafío para los que buscan sacar a Maduro.