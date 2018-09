Lula se bajó y el PT pone todas sus fichas en Haddad

Fernando Haddad escuchó en tercera fila el histórico discurso con el que Lula se despidió horas antes de entrar a prisión, en abril pasado. Ni los mayores elogios, ni los agradecimientos más sentidos fueron para él, pero a partir de ayer martes el exalcalde de San Pablo y exministro de Educación de Lula sustituye al líder como candi- dato del PT. Pero el medido Haddad, un abogado y exprofesor universitario de 55 años, no es Lula, y ahí están las encuestas para recordárselo. Pese a haber mejorado, solo un 9% de los electores lo elige por el momento como su candidato, según el sondeo Datafolha publicado el lunes. Y apenas le quedan cuatro semanas para convencerlos. No es la primera vez que este descendiente de libaneses, que asegura haber aprendido tanto de la vida en la tienda de telas de su padre como en la universidad, arranca mal una elección. Su perfil no era el más cotizado cuando se planteó competir por la alcaldía de San Pablo en 2012, y acabó ganando. Haddad tuvo que salir cabizbajo en 2016 tras la humillante derrota en las municipales ante el empresario liberal João Doria. “No soy una persona ansiosa, espero que las cosas pasen para tomar decisiones. Soy un ser político, en el sentido de ser participativo de la vida pública, desde los tiempos de la facultad”, afirmó en diciembre de 2016, preguntado por el diario El País de Madrid sobre una posible candidatura nacional. Licenciado en Derecho, con una maestría en Economía y un doctorado en Filosofía, Haddad, casado con una dentista y padre de dos hijos, llegó al Ministerio de Educación en 2005. Su trayectoria lo colocó en el corazón de la maquinaria del PT, pero sin salir nunca de la sombra de su mentor. (AFP)