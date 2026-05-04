Los “diez casos más urgentes” de periodistas perseguidos en el mundo, según datos de One Free Press Coalition

El periodista iraní Reza Valizadeh, el magnate mediático hongkonés Jimmy Lai y la reportera china Zhang Zhan figuran entre los nombres más destacados de la lista anual de los “10 casos más urgentes” de periodistas perseguidos en el mundo, publicada por One Free Press Coalition con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La organización, integrada por medios internacionales y elaborada junto al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la International Women’s Media Foundation (IWMF) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), alerta de que, según datos del CPJ, 330 periodistas permanecen encarcelados en relación con su trabajo en todo el mundo, y que el 61 % de los presos a 1 de diciembre de 2025 están acusados de delitos “antiestatales”. La lista de este año incluye a periodistas de Irán, Hong Kong, Vietnam, China, Tayikistán, Camerún, Filipinas, Azerbaiyán, Etiopía y Argelia, muchos de ellos condenados o procesados por cargos como “terrorismo”, “propaganda antiestatal” o “colaboración con gobiernos extranjeros”.

En el primer puesto figura el periodista iraní-estadounidense Reza Valizadeh, condenado a diez años de prisión en Irán por “colaboración con el Gobierno hostil de Estados Unidos”, tras regresar al país en 2024 para visitar a su familia. En segundo lugar está el empresario mediático hongkonés Jimmy Lai, condenado a 20 años de prisión por publicación de material sedicioso, en el marco de la aplicación de la ley de seguridad nacional que China impuso en 2020 en Hong Kong, en respuesta a protestas masivas a favor de la democracia.

Entre los casos más sonados figura la periodista china Zhang Zhan, que fue detenida por primera vez en 2020 por su crítica cobertura al inicio de la pandemia de covid-19 en la ciudad de Wuhan y condenada a cuatro años de prisión. Tras cumplir esa pena, fue liberada en 2024, pero meses después volvió a ser detenida y posteriormente condenada de nuevo a otros cuatro años de cárcel.

EFE