Live Aid: así fue el concierto en que se inspiró Richard Branson para ayudar a Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Live Aid es "ayuda en vivo" en inglés. Aid Live Venezuela es el megaconcierto que se lleva a cabo este viernes en Colombia, en la frontera con Venezuela. Live Aid fue el nombre que se usó el 13 de julio de 1985 para dar nombre a dos conciertos que se realizaron de manera simultánea en Inglaterra y en Estados Unidos.



La ayuda en vivo, en ese caso, se hizo para colaborar con el hambre en África y hoy , en la ciudad colombiana de Cúcuta, varios artistas tocan para colaborar con Venezuela.

¿Cómo surgió y qué artistas tocaron en 1985?

Por un lado la música sonó en el Estadio de Wembley en Inglaterra y al mismo tiempo en en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos).



Esa noche se logró recaudas más de US$ 100 millones.



El concierto en Wembley, entre otras cosas, será recordado como el día en que Queen conquistó al público durante 20 minutos, desde que el carismático cantante Freddie Mercury se sentó y empezó a deslizar sus dedos por el piano para dar comienzo a Bohemian Rhapsody. Además esa noche el músico, nacido en Tanzania, interactuó con el público cantando a capela y ese momento quedó grabado a fuego en la memoria de los fanáticos.

Fueron varios los artistas que esa noche en Wembley apoyaron la situación que se vivía en África, puntualmente en Etiopía. The Who, Judas Priest, David Bowie y Elton John fueron algunos de ellos.



Por otra parte en el John F. Kennedy Stadium tocaron Led Zeppelin, Bob Dylan, Mick Jagger, Madonna, Tina Turner y Eric Clapton, entre otros.

Además en este último escenario todos los artistas se unieron para cantar We are the world, tema que Lionel Richie y Michael Jackson compusieron e invitaron a varias artistas a grabarlo, también, para colaborar con la misma causa.