Las guerras aumentaron enormemente las ganancias de las compañías petroleras, ¿en cuánto y qué pasa exactamente?

Los gigantes petroleros estadounidenses Chevron y ExxonMobil presentaron resultados trimestrales con fuertes alzas, en un entorno de altos precios de los hidrocarburos por los conflictos en Medio Oriente y Ucrania que ha beneficiado también a sus competidores. El repunte de las ganancias petroleras en EE.UU. se suma a aumentos similares en las empresas europeas como la francesa TotalEnergies, las británicas BP y Shell, la española Repsol y la italiana Eni.

El volumen de negocio de Chevron en el tercer trimestre fue de 67.800 millones de dólares, un aumento de más de 36% con respecto al mismo periodo del año anterior, indicó la compañía en un comunicado.

El beneficio neto se disparó más de 180% interanual, hasta alcanzar los 9.920 millones de dólares en el periodo de julio a septiembre. Chevron precisó igualmente que los nuevos yacimientos obtenidos y las mejores condiciones comerciales conseguidas en Venezuela le darán la posibilidad de más que duplicar su producción en los próximos cinco años en ese país.

En tanto, ExxonMobil duplicó sus beneficios en el tercer trimestre, hasta 15.400 millones de dólares. En el tercer trimestre de 2025, sus beneficios habían sido de 7.500 millones de dólares.

Los ingresos de la empresa aumentaron cerca de 33%, hasta 113.200 millones de dólares. “Las refinerías de América del Norte mantuvieron altos niveles de operación en el trimestre, pero no pudieron compensar totalmente la menor disponibilidad de capacidad global de refinación”, indicó ExxonMobil.

Las acciones de ExxonMobil subieron 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Chevron avanzaron 1,7%. Los resultados son reflejo de los altos precios del petróleo: promediaron alrededor de 85 dólares por barril durante el período, aproximadamente un tercio más que en el tercer trimestre de 2025.

El conflicto en Oriente Medio impacta con fuerza en la refinación, donde los márgenes de beneficio por procesar crudo en gasolina, diésel y otros productos petroleros se han disparado en los últimos meses.

Fuertes subidas de precios y, en algunos casos, escasez de suministros han provocado protestas en partes de Asia, América Latina y Europa. En EE.UU., el Partido Republicano de Trump enfrenta una dura prueba en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Los altos precios de la gasolina y el diésel enfurece a los votantes estadounidenses.

EFE