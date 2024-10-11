La primera aparición de Kate Middleton desde el fin del tratamiento de quimioterapia contra el cáncer

AFP

El príncipe William y su esposa Kate Middleton visitaron este jueves Southport, donde tres niñas fueron asesinadas a finales de julio en un ataque con cuchillo que desencadenó varias jornadas de disturbios en Inglaterra, anunció el Palacio de Kensington.

Se trata del primer compromiso público de la pareja desde que la princesa anunció el mes pasado que completó su tratamiento de quimioterapia, tras el cáncer que le fue diagnosticado a principios de año.

La pareja visitó Southport "para expresar apoyo a la comunidad y escuchar testimonios de como el pueblo local se ha unido a medida que la ciudad se recupera" después del ataque.

Kate y William se entrevistaron con bomberos, policías y miembros de los servicios de rescate que acudieron tras el ataque ocurrido el 29 de julio durante una clase de baile inspirada en la estrella estadounidense del pop Taylor Swift.

La pareja, ambos de 42 años, escuchó testimonios "sobre sus experiencias al responder al ataque y el impacto que tuvo en su salud mental", señaló el comunicado de su oficina.

Primer acto público de Kate Middleton junto al príncipe Guillermo tras el tratamiento contra el cáncer Foto: Instagram/ Prince and Princess Of Wales

Se entrevistaron también, por fuera de cámaras, con las familias de las tres niñas muertas y con la profesora de danza presente en el ataque.

Kate Middleton anunció el 9 de septiembre que había terminado su tratamiento de quimioterapia y se esforzaba para curarse del cáncer.

Las imágenes muestran a Kate el jueves luciendo un largo abrigo de color marrón cuando llega al centro sociocultural tras encontrarse con las familias.

La princesa desapareció repentinamente del panorama mediático después de la Navidad de 2023. Tras ser hospitalizada en enero para someterse a una "cirugía abdominal", anunció en marzo que padecía cáncer, sin especificar su naturaleza.

Reapareció en público por primera vez el 15 de junio, durante el desfile de cumpleaños del rey Carlos, saludando a la multitud desde el balcón del Palacio de Buckingham, junto al resto de la familia real.