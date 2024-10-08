La familia Real Británica anuncia un embarazo: ¿qué puesto ocupará el nuevo bebé en la línea de sucesión?

Redacción El País

La familia Real Británica anunció la llegada de un nuevo integrante: Beatriz de York, hija mayor del príncipe Andrés, está embarazada de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi.

“Su Alteza Real, la Princesa Beatriz y el Sr. Edoardo Mapelli Mozzi están muy contentos de anunciar que esperan su segundo hijo juntos a principios de primavera; un hermano para Wolfie y Sienna”, anuncia el comunicado oficial. La pareja tiene otra hija en común, Sienna Elisabeth, nacida en 2021. Además, Mapelli es padre de Cristopher Woolf, apodado "Wolfie", de una relación anterior.

“Su Majestad el Rey ha sido informado y ambas familias están encantadas con la noticia”, agrega el comunicado.

El bebé, cuyo sexo aún se desconoce, será el cuarto nieto del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. El pequeño no tendrá título nobiliario y ocupará el undécimo puesto en la línea de sucesión al trono.

Princesa Beatriz de York y su esposo Edoardo Mapelli Mozzi Foto: Royal Family

Últimas noticias de la familia Real

Luego de unos meses difíciles para la monarquía británica, Kate Middleton, princesa de Gales, tuvo su primera aparición pública a mediados de setiembre tras finalizar su tratamiento contra el cáncer. Middleton, esposa del príncipe William, asistió a una reunión sobre la primera infancia en el Castillo de Windsor, un compromiso que marcó su regreso al trabajo.

La esposa del heredero al trono británico apareció en esta publicación llamada Court Circular, que hace las veces de registro oficial de compromisos de la familia real.

Kate desapareció repentinamente del panorama mediático después de la Navidad de 2023 y reveló que le habían diagnosticado cáncer en marzo. Su noticia llegó poco después de que su suegro, el rey Carlos, revelara que también estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. Desde entonces, el rey ha reanudado algunos compromisos públicos.