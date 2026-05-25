La Policía turca evacúa por la fuerza la sede central del partido socialdemócrata, opositor al gobierno de Erdogan

La policía antidisturbios ha evacuado ayer domingo por la fuerza la sede central del principal partido opositor de Turquía, el socialdemócrata CHP, para desalojar de ella al hasta ahora dirigente, Özgür Özel, depuesto el jueves y reemplazado por su antecesor, Kemal Kiliçdaroglu, por orden judicial.

La sentencia, que anula por supuestos amaños el congreso de 2023 en el que Özel fue elegido tras 13 años de mandato de Kiliçdaroglu, restituye la jefatura a este dirigente como medida cautelar, si bien está recurrida ante el Supremo, que aún deberá dictar su fallo al respecto.

Un fuerte contingente de la policía antidisturbios rodeó en la mañana de ayer domingo la sede central del partido en Ankara y entregó una orden de evacuación a Özel, que primero se negó a abandonar el edificio, pero finalmente, ya en horas de la tarde, lo hizo tras una carga policial en la que se llegó a emplear gas lacrimógeno, informa el diario Cumhuriyet.

“Me voy para volver ya”, dijo Özel a la prensa al salir junto a sus partidarios, anunciando que marchará ahora al Parlamento, una distancia de unos 6 kilómetros.

Özel y sus partidarios consideran el caso como una maniobra política instigada desde el Gobierno para erosionar al principal partido de la oposición, y exigen celebrar un nuevo congreso en el plazo de 40 días para dirimir el liderazgo de la formación. El partido, que tiene 138 escaños de los 600 del hemiciclo, se convirtió en la formación más votada del país en las elecciones municipales de 2024, reuniendo un 37 % de las papeletas, y Özel parece representar por ahora al sector mayoritario.

Los diputados del CHP confirmaron el sábado a Özel como presidente de la bancada en el Parlamento, con 95 votos a favor, mientras que 15 de los 43 diputados ausentes expresaron también su respaldo, informa la agencia Anadolu.

Además, los alcaldes de las 12 mayores ciudades en manos del CHP, firmaron el sábado una declaración conjunta para reiterarle su apoyo y exigir la celebración de un congreso en un plazo de 45 días, pero Kiliçdaroglu no se ha comprometido a aceptar esta condición.

Liderazgos

A pesar de que ambos tienen sus seguidores, parece que Özel mantiene una amplia mayoría de apoyos tanto en las estructuras de la formación como entre las bases, a tenor de numerosas protestas y marchas celebradas en Estambul en los últimos días.

El ya legalmente exdirigente había prometido no abandonar la sede central del partido en Ankara, pero en la tarde de ayer domingo fue desalojado mediante un amplio despliegue de la policía antidisturbios, que dejó visibles destrozos en el interior del edificio.

“Estamos a partir de ahora en las calles y en las plazas”, dijo Özel mientras marchaba a pie hacia el Parlamento, lugar que declaró acto seguido como nuevo centro de mando, respaldado por la gran mayoría de los 138 diputados que tiene la formación en el hemiciclo de 600 escaños.

En un mensaje en la X el jueves, Kiliçdaroglu subrayó que el partido “no debe ser campo de batalla de favores personales” y pidió unidad, pero la casi totalidad de las respuestas virtuales lo tratan de traidor o difunden fotomontajes que lo muestran como marioneta o con el logotipo del AKP, el gobernante partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Posición de Unión Europea UE señala falta de libertades La Unión Europea (UE) subrayó que la decisión de un tribunal de Ankara de anular la designación del líder opositor Özgür Özel como presidente del partido socialdemócrata CHP, bajo una acusación de amaños en el congreso en el que fue elegido, suscita “interrogantes” sobre la independencia del poder judicial en Turquía. “La decisión del tribunal de anular los congresos ordinarios y extraordinarios del Partido Republicano del Pueblo (CHP), junto con las acusaciones, detenciones, procesamientos y destituciones previas de funcionarios electos y figuras de la oposición, incluido el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, suscita interrogantes sobre el estado de derecho, los derechos fundamentales, el pluralismo democrático y la independencia del poder judicial”, señaló en un comunicado el Servicio de Acción Exterior de la UE. La UE dijo que la oposición política “debe tener la libertad de operar, organizarse y participar en el proceso político sin temor a la represión”. La diplomacia de la UE se pronunció así ante la exigencia de que “Turquía mantenga los más altos estándares democráticas” como país candidato a su adhesión en el bloque comunitario. EFE

Antecedentes

Özel se impuso a Kiliçdaroglu con 60 % de los votos en el congreso del partido de 2023, poniendo así fin a los 13 años de mandato de su rival, y fue confirmado casi por unanimidad en el congreso ordinario de noviembre pasado. La sentencia del jueves, que aún no es firme, anula ese congreso por supuesta compra de votos, cancela con ello todos los resultados posteriores y restituye a Kiliçdaroglu en la presidencia como medida cautelar, mientras el caso se dirime en el Tribunal Supremo.

Özel denuncia una maniobra política del Gobierno para erosionar a la oposición y es así que ha ofrecido a su rival negociar un acuerdo para convocar un nuevo congreso en 40 días, sin obtener aún una respuesta.

Entre los alcaldes socialdemócratas de 12 grandes capitales provinciales que firmaron el sábado una declaración en la que piden celebrar un congreso en 45 días, dando su explícito respaldo a Özel, se halla el alcalde de Ankara, Mansur Yavas, una de las figuras más populares del CHP, considerado un posible candidato del partido para futuras elecciones presidenciales, si no puede concurrir el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, que está en prisión preventiva desde hace 14 meses, acusado de corrupción. Imamoglu calificó la destitución de Özel de “golpe judicial” así como su encarcelamiento, instigados por el “régimen de Erdogan”.

Con información de EFE y AFP