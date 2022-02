Kira Rudik, la diputada ucraniana que pasó de plantar tulipanes a disparar una AK-47 contra Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Kira Rudik, una parlamentaria ucraniana, despertó este sábado con un plan opuesto al que ejecutó finalmente. Se proponía plantar tulipanes en el patio de su casa pero, lugar de ello, tomó un rifle y aprendió a disparar para defender a su país de la invasión por parte de Rusia, un conflicto que tiene en alerta al mundo entero. “No iremos a ninguna parte”, expresó la diputada de 36 años.

Desde hace varios días Rudik, líder del partido liberal Voz (Голос, en ucraniano) en la Rada Suprema o Parlamento de Ucrania, compartió en sus redes sociales una serie de imágenes donde se la vio sostener y probar una metralleta Kalashnikov, mejor conocida como AK-47. Aseguró que “no permitirá que los rusos se queden con su país”, y también invitó a las mujeres a que se unieran a la lucha armada.



Kira también es conocida por promover los derechos de las mujeres, algo que le valió ser portada de la publicación Elle Business en diciembre de 2021.

“Casi es primavera en Kiev”, expresó en la publicación, y luego hizo referencia a que era el momento del año preciso para plantar narcisos, tulipanes y flores de azoté, pero que en cambio, se preparaba “para otra noche” de lucha. Asimismo, opinó manifestó que el conflicto no durará mucho y que en una o dos semanas volvería a poner sus manos en la jardinería.



No obstante, en el tercer día del conflicto, y tal como describió la corresponsal de La Nación en Ucrania, Elisabetta Piqué, Vladimir Putin no parece tener intenciones de retroceder con la ofensiva. De acuerdo con el reporte, la capital amaneció con la sorpresa del impacto de “un misil ruso que destruyó la parte alta de un edificio residencial que está a siete kilómetros del centro. Increíblemente no hubo muertos”, según describió la periodista.

Asimismo y horas después de la publicación de Rudik, donde explicó por qué aprendió a disparar, se la pudo ver nuevamente sostener un rifle y acompañó la foto con un contundente mensaje. “Estuve en la sede del Ministerio de Defensa. Realmente todos aquí están listos y cargados para salir”, manifestó, y luego agregó: “Mostraremos al mundo cómo luchan los ucranianos”.



Férrea defensora de los derechos de la comunidad LQBT+, así como de la vida animal, Kira es uno de los 450 miembros del parlamento de ese país que defiende la soberanía territorial a capa y espada. El 22 de enero, cuando se conmemoró un año más del Día de la Unidad, una fecha de suma importancia en Ucrania, se la pudo ver junto a miles de personas en las calles de la capital unidos en cadenas humanas.



Ese día, y en medio de un conflicto con Rusia que ya superó los tres meses de tensión excesiva, Rudik caminó en Kiev sobre el Puente Paton junto a miles de personas que ondeaban banderas azules y amarillas y que celebraban la consagración de Ucrania como estado independiente desde hace más de tres décadas.



Antes del ser electa como miembro del parlamento en 2019, la mujer fue directora local de Amazon’s Ring, una empresa de seguridad inteligente de la compañía de comercio electrónico, desde 2016 hasta su incorporación como diputada en el órgano legislativo. Asimismo, tiene una licenciatura en informática y una maestría en tecnología de la información de la Universidad Nacional de Kiev.