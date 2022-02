"En un minuto cambió todo y ahora lo que tengo está en mi mochila": el duro testimonio de una ucraniana cerca de Kiev a El País

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Escucha los bombardeos en la ciudad y corre a refugiarse. Atrás quedó la comodidad, los viajes y la ropa "buena"; su lujo hoy son la luz, el agua, poder comer y una mochila con dos remeras y pantalones. No sabe si recibirá otro mensaje de sus padres diciendo que están bien.

Alona tiene 25 años y hace apenas unos días recorría las calles de Kiev como guía turística. Es ucraniana, pero tiene ascendencia rusa, por lo que habla fluido ambos idiomas. También sabe inglés y español, idiomas que aprendió en la universidad y le sirvieron de herramienta para hacer lo que más le gusta: dar a conocer su ciudad a aquellos a los que llama “mis turistas”.

Antes, comenta, tenía una vida cómoda junto a su pareja: un apartamento en plena ciudad, viajes a hoteles confortables por todo el mundo, ropa buena… Ahora todas sus pertenencias entran en una mochila: los documentos, un par de prendas de ropa y algo de dinero en efectivo. Se aloja en una zona cercana a Kiev que, por razones de seguridad para ella y su familia, prefiere no revelar.

Sobre las cinco de la tarde de Kiev, en el quinto día de la guerra, Alona entrecierra las cortinas y con voz suave accede a comenzar a grabar la entrevista con El País.

El País: ¿Estás en Kiev?

Alona: Yo vivo en Kiev, pero ahora estoy en una casa cerca de la ciudad, porque en Kiev yo vivía en un apartamento en la planta 24 y es muy peligroso. En Ucrania la gente es muy amable, por eso una pareja nos recibió a mí y a mi pareja en una casa, ahora estamos con varias familias. Escuchamos los ataques aéreos y cuando empiezan a bombardear la ciudad, ahí vamos al refugio. Pero durante el día estamos en casa porque aquí hay agua, hay luz. En el refugio no tenemos nada y hace mucho frío porque es febrero.

El País: ¿Cómo te sentiste el primer día de la guerra?

Alona: Nosotros tenemos muchos familiares en Rusia. Hace una semana, cuando periodistas me preguntaron sobre la situación actual yo siempre mencionaba que nosotros no teníamos miedo porque Rusia nunca iba a atacar el territorio de Ucrania; me parecía imposible que en el siglo XXI fuéramos a tener guerras y estar en refugios, con tanques, con armas, casas destruidas… A mí me parecía imposible. Pero también tengo que decir que yo soy guía turístico y siempre a mis turistas, cada día, les decía que en Ucrania hay guerra en Donbás desde 2014. Y siempre he mostrado en el mapa que la zona está controlada por Rusia.



El problema de lo que está pasando ahora es que solo la población de Rusia puede parar al presidente. Es una ofensa que en Moscú vivan 10 millones de personas y a las protestas salgan miles de personas; ellos dicen que tienen miedo porque está cerca la policía y los pueden llevar a la cárcel. Pero no entienden que estar en la policía no te da tanto miedo porque sabes que vas a vivir, cuando estás en un refugio no sabes si vas a salir o no. En los refugios, durante los bombardeos, murieron 200 personas. 145 millones de Rusia ahora tienen miedo y solo están mirando tele y escuchando a su presidente. Están escuchando las mentiras y piensan que es verdad y es terrible porque siempre pensé que los rusos eran más valientes.

Contexto de un relato escalofriante



Alona recuerda que el inicio de las tensiones entre ambos países se remonta al 2013/2014, cuando el entonces presidente de Ucrania, Víctor Yanukovich, envió una carta al presidente Vladimir Putin para que enviara tropas de ocupación a Ucrania.



“La gente empezó a salir a las plazas a protestar en cada ciudad y cada pueblo. Porque la diferencia entre un ruso y un ucraniano es que el ucraniano no tiene miedo, porque tiene la libertad. Ahora, después de estar en un refugio ni siquiera quieres hablar con alguien ni siquiera quieres comer, solo quieres estar en paz”, dice Alona con la voz quebrada. “Lo que está pasando ahora en Ucrania, puede pasar mañana en Polonia también, en Lituania, Letonia, Estonia… No es solo cuestión de Ucrania esta guerra”.



Su relato sigue por el inicio de conflicto, cuando “muchos compatriotas murieron, pero ellos lucharon por la libertad”.



“En Rusia dicen que tienen miedo, pero cuando el presidente está jugando con las armas nucleares y mañana aprieta ese botón yo creo que ellos van a tener mucho más miedo que salir ahora a la plaza roja en Moscú y protestar”, lamenta Alona.

El País: ¿Cómo estás ahora? ¿Y cómo es cuando van a los refugios?

Alona: Antes yo estudiaba mucho, tenía apartamento. Mi vida era bastante buena para Ucrania porque con mi pareja podíamos viajar por todo el mundo, vivir en buenos hoteles, comprábamos ropa buena… Pero en un minuto se cambió todo y ahora todo lo que tengo está en mi mochila: un poco de dinero en efectivo, mis documentos y ropa; dos camisetas y pantalones. No tengo nada más. Por eso tenemos que valorar lo que tenemos ahora. Si tenemos paz tenemos que valorar la paz, si no la tenemos, vamos a luchar.



Al principio, cuando me empezaron a escribir periodistas ni siquiera podía hablar de eso, y no sabía qué contestar, no tenía palabras sobre cómo se podía atacar a un país con 44 millones de personas. Ahora no es solo desde Rusia, también desde Bielorrusia.



Ellos dicen que quieren salvarnos porque aquí en Ucrania viven neonacionalistas, pero es una estúpida mentira porque la gente puede viajar a Ucrania sabe que aquí no tenemos neonacionalistas, aquí la gente vivía tranquila hasta que ellos entraron y destruyeron todo.



Destruyeron toda la vida de mi familia. La región donde viven mis familiares está totalmente destruida, viven cerca de la frontera. Mi madre ni siquiera puede comprar pan. Porque yo estoy en una zona más o menos tranquila. Pero ellos después de cada bombardeo después me envían mensaje de que están vivos. Ver cómo destruyen casas y la cultura, todo lo que teníamos, solo para recibir el poder en esa región es muy triste y tenemos que hacer todo lo posible para parar este conflicto.

El País: ¿Y cómo te mantenés informada?

Alona: Muchos rusos dicen que en Ucrania hay propaganda y eso no es verdad. Yo puedo ver cualquier canal: de Estados Unidos, Rusia, de Bielorrusia y claro que de Ucrania. Solo eliges pero puedes ver todo lo que quieras. […] Pero en Rusia ellos no pueden ver canales de Ucrania y creo que ese es el problema: ¿por qué nosotros podemos recibir información de Rusia y Ucrania y compararla y ellos no? Ellos dicen que solo en la región Donbás está la guerra pero es una estúpida mentira, ya destruyeron muchas ciudades y además disparan a niños, mujeres, hombres… Los edificios donde vive gente. Eso hacen los soldados de Rusia que tienen madres, padres, hijos, posibles novias… Eso también nos muestra que no solo Putin manda, la población también. Es la culpa de todos los rusos que ahora no estén protestando contra eso, todo está en sus manos.

El País: ¿Cómo está el resto de tu familia?

Alona: Mis familiares viven en el norte de Ucrania donde hay bombardeos todo el tiempo. Toda la vida vivieron para vivir bien, construyeron casas y en cinco días destruyeron todo. Es muy triste. Otros de mis familiares son de Donbás y la gente piensa que allí son todos prorrusos, mis familiares son pro-Ucrania, por eso en 1991 votaron por la independencia como parte de Ucrania. Desde mi punto de vista parece un juego político de Putin porque quiere entrar a los libros de historia pero creo que ya está en los libros y todos van a recordar su nombre. Si no paramos esto ahora, va a ser un genocidio de ucranianos. Si la gente que ve esta entrevista piensa que esto es solo problema de Ucrania, no, amigos, esto es problema de todo el mundo.

El País: ¿Has pensado en irte del país?

Alona: He pensado mucho en eso. Muchos de los turistas que conozco me proponen esa oportunidad de ir a España, México, Argentina, Polonia… Pero yo creo que no. Porque si yo vivía y estudiaba en Ucrania…. Es mi tierra, por eso tenemos que luchar. No sé si voy a poder contestar eso mañana, o en dos días, si me va a contestar mi mamá por la tarde… Pero ya estamos aquí y no vamos a dejar nuestra tierra a los locos. Vamos a hacer todo lo posible para tener la independencia de Donbás y reconstruir todo y yo voy a estar aquí porque es mi tierra.