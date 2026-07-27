Keiko Fujimori profundiza su giro a la derecha trumpista, mientras China es el principal socio comercial de Perú

La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú alinea al país andino al eje de derecha de Latinoamérica cercano a la Administración Trump, mientras China se consolida como el principal socio comercial de la economía peruana, con el puerto de Chancay instaurado en punta de lanza de la expansión de la influencia del país asiático en Sudamérica.

Pese a que Trump nunca la apoyó públicamente en la campaña ni la felicitó directamente por su triunfo electoral, Fujimori ha manifestado su interés por que Perú se integre en el Escudo de las Américas, la iniciativa promovida por el mandatario estadounidense para crear una alianza en el continente americano contra el crimen organizado transnacional.

La mayoría de los líderes de América Latina presentes en aquella fotografía inaugural del Escudo de las Américas asistirán a la investidura de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), prevista para el próximo martes 28 de julio, fecha en la que Perú celebra su independencia.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en su sede de campaña, en el distrito limeño de San Borja. Foto: AFP

Es el caso de los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Paraguay, Santiago Peña.

Fujimori ya asistió, cuando todavía era candidata presidencial, a la investidura de Kast, con quien existe sintonía para colaborar en asuntos migratorios. EFE