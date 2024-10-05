Israel "prepara una respuesta" al ataque de Irán, afirma un responsable militar
No proporcionó ninguna precisión sobre el tipo de ataque ni el momento en el que este se produciría.
AFP
El ejército israelí "prepara una respuesta" al ataque masivo de Irán, que lanzó el martes unos 200 misiles contra el territorio israelí, indicó el sábado un responsable militar israelí.
"El ejército israelí prepara una respuesta al ataque iraní ilegal y sin precedentes contra civiles israelíes e Israel", declaró a AFP un responsable militar israelí bajo condición de anonimato.
No proporcionó ninguna precisión sobre el tipo de ataque ni el momento en el que este se produciría.
El diario israelí de izquierda Haaretz, indicó, citando al ejército, que la respuesta sería "significativa".
El ejército israelí "se prepara para un importante ataque en Irán tras el ataque de misiles lanzado esta semana por Teherán", añadió el rotativo.
Señala también que "el ejército no excluye la posibilidad de que Irán lance de nuevo misiles contra el territorio israelí" tras la respuesta de Israel.
El 1 de octubre, Irán lanzó unos 200 misiles contra el territorio israelí, el segundo ataque directo de este tipo en menos de seis meses. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados por el sistema de defensa aérea de Israel, mientras que otros cayeron en bases militares sin causar daños mayores ni víctimas, según el ejército.
Irán indicó que se trataba de una medida de represalia por el asesinato del líder del movimiento libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, y del general iraní Abas Nilforushan, muertos el 27 de septiembre en un bombardeo masivo en la periferia sur de Beirut.
El ataque iraní también buscaba vengar la muerte del jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, muerto el 31 de julio en Teherán en un ataque que Irán y el movimiento islamista palestino atribuyeron a Israel.
Israel no hizo ninguna declaración al respecto.
