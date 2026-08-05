Isla paradisíaca ofrece "pasaportes dorados" con acceso a más de 85 destinos para combatir al cambio climático

Naurú, la nación insular más pequeña del mundo, ubicada en el Pacífico, lanzó un novedoso programa que permite a extranjeros obtener su ciudadanía mediante una contribución financiera de US$ 90.000. La iniciativa tiene como objetivo principal financiar proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, incluyendo un plan de reubicación que implica trasladar al 90 % de sus familias e infraestructuras a zonas más elevadas.

El programa, conocido como "pasaporte dorado", fue introducido a principios del año pasado y ofrece a los beneficiarios acceso a más de 85 destinos sin necesidad de visa o con visa a la llegada, incluyendo importantes centros de negocio y turismo como Singapur y Hong Kong, según Business Insider. El costo para obtener la ciudadanía fue rebajado de US$ 115.000 a US$ 90.000 hasta el 31 de diciembre de 2026, y la obtención está sujeta a un riguroso proceso de cuatro etapas que incluye verificaciones de antecedentes.

Aunque el programa ofrece acceso libre de visas y múltiples beneficios, no otorga a los nuevos ciudadanos el derecho a comprar tierras en Naurú, dado que la propiedad territorial permanece restringida. Esta medida busca preservar la integridad del territorio y el programa, según las autoridades.

Los beneficios que ofrece el programa

Un pasaporte alternativo, políticamente neutral, que ofrece una red de seguridad en tiempos de inestabilidad global

Acceso sin visa a destinos estratégicos globales, ofreciendo mayor flexibilidad de viaje

Posibilidad de incluir a su cónyuge y dependientes (incluidos padres y hermanos) en su solicitud

Una contribución a soluciones para la crisis climática en el Pacífico Sur, donde pequeños estados insulares, como Naurú, enfrentan el aumento del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad

en el Pacífico Sur, donde pequeños estados insulares, como Naurú, enfrentan el aumento del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad Doble ciudadanía sin restricciones y sin requisitos mínimos de residencia o de visitas

Puerto de Naurú. Foto: Programa de ciudadanía para la resiliencia económica y climática de Naurú.

Lucha contra las amenazas del cambio climático para la isla

La iniciativa surge en respuesta a la amenaza del aumento del nivel del mar que enfrenta Naurú, cuya superficie terrestre es de apenas 21 kilómetros cuadrados. Tras décadas de explotación minera de fosfatos que dejaron gran parte del interior dañado, la población y la infraestructura están principalmente en áreas costeras vulnerables a inundaciones frecuentes e intensas.

Datos oficiales del Programa de Ciudadanía de Naurú para la Resiliencia Económica y Climática indican que el primer proyecto de traslado requerirá una inversión superior a US$ 60 millones. El gobierno prevé que los fondos recaudados con la venta de pasaportes ayudarán significativamente a financiar esta reforma física y socioeconómica de la isla.

El cambio climático representa un desafío crítico para Naurú, que recientemente pasó a llamarse oficialmente República de Naoero. Informes de monitoreo climático citados por Business Insider señalan que el nivel del mar alrededor de Naurú ha subido más rápido que el promedio global en las últimas décadas, agravando la situación de esta pequeña nación.

Playa de Naurú, isla oceánica con aguas cristalinas. Foto: Programa de ciudadanía para la resiliencia económica y climática de Naurú.

Además de la venta de pasaportes, Naurú está enfocando su economía en prácticas sostenibles dentro de un extenso territorio marítimo, promoviendo actividades como la pesca responsable, el ecoturismo centrado en sus arrecifes de coral únicos, así como en el desarrollo de tecnología en energías renovables y desalinización de agua. La isla busca posicionarse como un referente en investigación y desarrollo para la resiliencia climática.

Business Insider resalta que este tipo de programas de ciudadanía por inversión no es exclusivo de Naurú y forma parte de un mercado global en crecimiento, especialmente en el Caribe, donde países con economías similares ofrecen opciones parecidas, aunque generalmente exigiendo inversiones mayores a US$ 200.000.

Información sobre Naurú

A pesar de la ausencia de fuerzas armadas y la dependencia de Australia para su defensa según un acuerdo histórico, Naurú busca enfrentar sus retos ambientales con iniciativas que conjugan desarrollo económico y protección del entorno, promoviendo su imagen como un paraíso natural para buceadores y amantes de la naturaleza.

El gobierno de la isla describe a su territorio como un "tranquilo paraíso" que alguna vez fue reconocido como "Pleasant Island" (isla placentera), con poco más de 12.000 habitantes. El tercer país más pequeño del planeta destaca su "combinación única de cultura tradicional de Micronesia y aspiraciones modernas"

Playa de Naurú, el país insular más pequeño del mundo por superficie terrestre. Foto: Programa de ciudadanía para la resiliencia económica y climática de Naurú.

Además, los nauruanos recuerdan su importancia en la historia, desde los principios de Micronesia hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando actuó como punto estratégico.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.