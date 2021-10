Informe de Human Rights Watch revela represión brutal del régimen cubano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Human Rights Watch (HRW) acusó ayer martes al régimen comunista de Cuba de llevar a cabo, de forma sistemática, arrestos arbitrarios, maltratos contra detenidos y juicios abusivos, en represalia a las protestas pacíficas del 11 julio.

“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, escribió Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW, en el último informe de la organización con sede en Estados Unidos.

El régimen cubano detuvo a más de 1.000 personas durante esa ola represiva, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y otras muchas están bajo arresto domiciliario, indicó HRW, citando a la ONG cubana Cubalex.



“Para el régimen, el objetivo ha sido que el temor pese más que la desesperación de la gente”, dijo Pappier.



Los autores del informe documentaron en detalle violaciones de derechos humanos contra 130 personas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud.

Algunos de los detenidos fueron privados de sueño y golpeados. A otros se les amenazó con tomar represalias contra ellos o sus familiares por protestar, añadió el informe.



Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, contó a HRW que fue detenida en San Miguel de Padrón, en la provincia de La Habana, cuando pasaba cerca de una manifestación el 11 de julio. Tras su arresto, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago. Una de ellas le ordenó que inspeccionara su propia vagina con el dedo.



HRW, que detalla el caso de cada una de las víctimas, señala sobre José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que fue detenido junto con su hijo el 11 de julio. Agrega que el opositor, acusado de “desorden público”, “se encuentra en prisión preventiva y se le ha negado la posibilidad de hacer llamadas telefónicas desde su detención”.



En agosto pasado la familia de Ferrer recibió un documento de un tribunal donde se indica que él cumpliría “una pena de 4 años y 14 días de cárcel por un incidente anterior no relacionado con su actual detención”, indica el informe.



José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, subrayó que la organización humanitaria se basó para elaborar este informe en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas y familiares, activistas y periodistas realizadas entre julio y octubre. Además corroboró numerosos videos y fotos.

15 de noviembre.

Las protestas del 11 de julio, sin precedentes desde la revolución de 1959, dejaron al menos un muerto y decenas de heridos.



Los opositores planean salir nuevamente el 15 de noviembre, a pesar de la prohibición del régimen.



“Entonces se verá si la estrategia de miedo del régimen funcionó”, dijo Pappier.



El régimen cubano fue “sorprendido” por las manifestaciones espontáneas del pasado 11 de julio, a las que respondió con “brutalidad”, por lo que “es probable que para el 15 de noviembre esté más preparado”, afirmó Vivanco.

“La represión en Cuba ha sido sistemática, no ha sido casual y obedece a una política de Estado para frenar de raíz cualquier intento del pueblo de organizar una protesta pacífica”, señaló Vivanco al presentar ayer martes el informe sobre detenciones y abusos policiales tras las protestas del 11 de julio en la universidad Miami Dade College.



“Hemos hecho muchos informes sobre Cuba desde finales de los 80, tenemos un libro que se llama ‘La maquinaria represiva de Cuba’ (1999), que recomiendo leer, pero ahora el régimen cubano no nos permite entrar”, señaló Vivanco y recordó que él mismo estuvo hace años en Cuba “negociando con Fidel Castro la liberación de presos políticos”.

Una calle de La Habana luego de las protestas contra el régimen. Foto: AFP

Entre los patrones de represión que utilizó el régimen cubano para sofocar las manifestaciones de julio y recogidos en el informe, Vivanco enumeró “interrogatorios abusivos constantes” y vejaciones de carácter “sexual”, entre otras.



Sobre la posición de gobiernos democráticos puso énfasis en el actual ejecutivo mexicano. “Países donde hay prensa libre y democracia, con Gobiernos como el de (Andrés Manuel) López Obrador tuvieron una posición lamentable”, señaló.



“Es lamentable, triste, escandaloso que (López Obrador) haya recibido a (el presidente cubano Miguel) Díaz-Canel. Merece una condena”, afirmó.



“Quisiéramos que la comunidad internacional presione al régimen cubano, pero eso no ocurre. El régimen cubano no está aislado, es irracional que no se haya logrado (aislarlo) en 60 años”, comentó Vivanco.

Desde su punto de vista, una posible solución para un cambio en Cuba es “construir una política multilateral” y que “el mundo entero condene el embargo” comercial de Estados Unidos hacia la isla. “Lo mejor que puede hacer (el presidente estadounidense, Joe) Biden es desmantelar gradualmente el embargo hacia Cuba”, acotó.



“Hace falta una discusión empírica en el Congreso (estadounidense). No es fácil salir de una dictadura tan consolidada en el poder. Veremos si para el 15 de noviembre la gente va a poder ejercer su derecho universal o si se va a imponer el miedo”, alertó Vivanco.

SIP denuncia represión y censura a periodistas El régimen cubano intensificó la represión, arrestos, cortes de comunicaciones y amenazas a periodistas independientes tras las protestas del pasado 11 de julio, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Este ha sido el semestre más difícil para los cubanos y la dictadura en los últimos 25 años”, afirma el documento, pendiente de aprobación por la Comisión de Libertad de Prensa en la 77 Asamblea General, iniciada ayer martes de manera virtual. En su resumen de 2021 sobre Cuba, la SIP considera que sobresalen tres hechos: el encarcelamiento de los periodistas independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, la represión de las protestas del 11 de julio y la entra-da en vigor del Decreto-Ley 35, que restringe aún más las libertades en internet. En el caso del periodista Valle Roca, director del blog digital Delibera y de su canal de YouTube homónimo, es acusado de “propaganda enemi-ga” y “desacato” por los que podría enfren- tar una condena de diez años de prisión.