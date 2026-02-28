Incertidumbre en Medio Oriente: crece el temor de un ataque de Estados Unidos a Irán

La incertidumbre ante un posible ataque de Estados Unidos a Irán creció ayer viernes, una jornada marcada por las recomendaciones de diferentes países de no viajar a la región o abandonar la República Islámica, y la llegada del mayor portaaviones estadounidense a Medio Oriente.

Todo ello ocurre un día después de que Irán y Estados Unidos mantuvieran en Ginebra una tercera ronda de negociaciones por el programa nuclear iraní, y tres días antes de la nueva reunión en Viena, donde se encuentra la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU.

Ayer viernes, sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington no está contento con cómo está negociando Irán sobre su programa nuclear, pero aseguró que aún no ha tomado una “decisión final” sobre si atacar al país persa.

“Aún no hemos tomado una decisión final. No estamos precisamente contentos con la forma en la que han negociado”, aseguró Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca, insistiendo en que Irán “no puede tener armas nucleares”.

Estados Unidos exige que Irán no enriquezca uranio y que limite el alcance de sus misiles balísticos, puntos a los que Irán se niega y solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó ayer a ambas partes a mantener la vía diplomática tras las últimas amenazas de ataque y reclamó una verificación plena y exhaustiva del OIEA. Este organismo recordó, también ayer, que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones atómicas en junio de 2025.

Aunque Trump haya dicho que no ha tomado una decisión “final”, lo cierto es que ayer, y mucho antes de sus palabras, se dio un goteo constante de países que han pedido a sus ciudadanos abandonar Irán o abstenerse de viajar a lugares cercanos como Israel, Líbano o los territorios palestinos.

Estado Unidos -que no tiene embajada en Irán- autorizó la salida del personal no esencial estadounidense y de sus familiares de Israel.

Agencia EFE