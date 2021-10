El hombre que se escapó siete veces de la muerte y terminó ganando la lotería

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Persistir y nunca desistir. Ese parece ser el lema que definiría la vida de Frane Selak, un croata, con ahora 92 años, que esquivó la muerte en siete ocasiones. Sí, siete veces salió victorioso como un gato.

El hombre ganó la lotería y el dinero no le llamó la atención. Esta es su historia.

Selak se desempeñó como profesor de música hasta que se pensionó. En su vida, estuvo muy cerca la muerte.



“Nunca imaginé que fuera tan suertudo para sobrevivir a todos mis encuentros con la muerte. Pensé que era muy desafortunado al estar ahí en primer lugar”, afirmó, en charla con el diario ‘The Guardian’.



El primer suceso fue en 1962 cuando viajaba en tren de Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, Europa. Los vagones se descarrilaron y cayeron sobre un río congelado. Allí 17 personas fallecieron ahogadas, pero él solo se rompió un brazo y sufrió de hipotermia tras nadar para salvarse.



Para 1963, iba en un avión al que repentinamente se le abrió la puerta y él salió disparado al vacío. Sin embargo, cayó sobre un tejado de paja. La aeronave se estrelló minutos después y dejó un saldo de 19 personas muertas.



Tres años después, no se fue al río el tren en que se movilizaba, sino un ómnibus que causó la muerte de cuatro personas. Selack, de nuevo, logró nadar y salvarse.

Cansado de utilizar el transporte público, en 1970 ya manejaba su propio auto. Sin embargo, este se sobrecalentó y se generó un incendió y una explosión. Frank logró evacuar antes de que su auto quedara en pérdida total.



Hacia 1973, al nuevo auto que tenía le falló el depósito de la gasolina y se incendió. Él se salvó, pero esta vez las llamas consumieron parte de su cabello.



Estuvo tranquilo varios años, y sin un ‘rasguño’. No obstante, en 1995 ocurrió su sexto accidente cuando caminaba por las calles de Zagreb, Croacia, y un ómnibus lo atropelló. Para su fortuna, no tuvo mayores complicaciones, se levantó y continuó su camino.



El último hecho sucedió en 1996, como reseñó el medio citado. Manejaba su Skoda, un carro pequeño, en una vía montañosa. De un momento a otro se fue sobre él un camión. La barrera de seguridad de la carretera lo contuvo de caer a un abismo de casi 100 metros. Esa fue su séptima vida. A partir de ahí no le ocurrieron más infortunios.



Lotería

Ganar la lotería en 2003 puede ser una recompensa del destino a tantos episodios en los que creyó morir. A sus 74 años, compró unos billetes de lotería y fue acreedor del premio mayor: cerca de 800 mil euros.



A pesar de que compró con el dinero una mansión en una isla, carros deportivos y una lancha, dijo que “el dinero no compra la felicidad”, en charla con ‘The Guardian’.



Así que vendió todo en 2010 y repartió la fortuna entre sus familiares. Volvió a su casa normal en la ciudad de Petrinja, Croacia. Se casó por quinta vez e insistió que su felicidad estaba al lado de su esposa.



“Lo que necesito a esta edad es a mi Katarina. El dinero no puede cambiar nada”, sostuvo.



Enojado por su apariencia

Lo último que se supo de Frane fue en 2014 porque se enojó por la forma como lo dibujaron en un video animado.



David Ransom, un animador de Nueva York de la compañía ‘This & That Visuals’, decidió compartir su historia en YouTube con un metraje de casi 3 minutos. Lo retrató como un hombre moreno y de bigote.



“Los estadounidenses no tienen idea”, comentó Selak. “Me dibujaron con bigote y mezclaron todos mis accidentes. Tal vez ganen mucho dinero, mientras yo sobrevivo con mi pensión. Al menos podrían enviarme unos cuantos miles de dólares”, les dijo a medios locales, que citó la agencia ‘BBC’.



“Siento mucho que se haya enojado por el retrato. Estaré dispuesto a corregir el video para que su imagen quede representada con más precisión y agregar o quitar los detalles que quiera”, comentó Ramson.



Sin embargo, el corto sigue en la web y supera los 3 millones de reproducciones. Además, lo titularon como “el más afortunado e infortunado hombre de toda la vida”.