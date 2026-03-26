Histórico nacimiento de un mono dorado en Francia marca un hito mundial al ser el primero que nace fuera de Asia

Una cría de mono dorado nació en el zoológico de Beauval, en Francia, convirtiéndose en el primer ejemplar de esta especie que ve la luz fuera de Asia, su hábitat natural. El nacimiento, ocurrido el 11 de marzo de 2026 pero anunciado este jueves, representa un hito mundial en conservación y cooperación internacional, ya que los animales forman parte de un programa diplomático entre Francia y China que incluye especies altamente protegidas.

El zoológico de Beauval, ubicado a unos 200 kilómetros de París, destacó la relevancia del acontecimiento en un comunicado. “Este nacimiento es una primicia mundial: se trata del primer mono dorado nacido en un parque zoológico fuera de Asia”, subrayó la institución.

La cría, que aún no ha sido nombrada públicamente, “se encuentra en muy buen estado de salud” y permanece bajo el cuidado de especialistas. Según el zoológico, está siendo monitoreada tanto por cuidadores locales como por expertos chinos, en el marco del acuerdo de cooperación.

La madre es Jindou, una hembra nacida en marzo de 2018 cuyo nombre significa “semilla de oro”. El grupo en Beauval se completa con otra hembra, Jinhua, y un macho, Jinbao. La especie, cuyo nombre científico es Rhinopithecus roxellana, se caracteriza por un sistema de reproducción poligínico, en el que un macho se aparea con varias hembras dentro de su grupo.

Los monos dorados son considerados un símbolo nacional en China, con un nivel de protección comparable al del panda gigante. Su presencia fuera del continente asiático es excepcional y responde a acuerdos bilaterales que buscan fomentar la conservación y el conocimiento científico.

Cooperación entre Francia y China

El caso de Beauval se inscribe dentro de un programa diplomático entre Francia y China que permite el traslado temporal de especies emblemáticas bajo estrictas condiciones. Este tipo de iniciativas no solo promueve la investigación, sino que también refuerza los vínculos entre ambos países.

En ese mismo marco, el zoológico francés alberga también ejemplares de panda gigante, otra especie altamente protegida. Dos de ellos nacieron en 2021, en lo que fue considerado otro logro significativo para el parque.

Un hito para la conservación del mono dorado

El nacimiento de esta cría fuera de Asia abre nuevas perspectivas para la conservación del mono dorado, una especie que enfrenta amenazas en su hábitat natural debido a la pérdida de bosques y otros factores ambientales. Los expertos consideran que este tipo de logros puede contribuir a mejorar las estrategias de reproducción en cautiverio.

Además, el seguimiento conjunto entre especialistas europeos y chinos permite compartir conocimientos sobre el comportamiento y las necesidades de la especie, lo que podría resultar clave para su preservación a largo plazo.

El zoológico destacó que continuará informando sobre la evolución de la cría en las próximas semanas, mientras se consolida este logro sin precedentes para la comunidad científica y los programas de conservación internacionales.

Con información de EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

