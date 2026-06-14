Histórica consulta popular en Suiza: define en las urnas si limita su población en 10 millones de habitantes

Durante 50 años, Walter Nef ha tallado juguetes y tablas de queso en la madera de los arces que crecen cerca de su tranquilo pueblo a las afueras de Zúrich, que para él parece cada día más bullicioso. Hay más coches, más grúas de construcción, más gente, y no solo en este valle. Suiza, dice Nef, parece estar ya saturada.

Por eso Nef afirma apoyar una iniciativa nacional, que se someterá a votación hoy domingo, para limitar la población residente a 10 millones. La medida busca reducir drásticamente la inmigración a medida que el país se acerca a ese nivel, que podría alcanzarse en la próxima década. Sin embargo, Nef, al igual que muchos de sus partidarios, describe la medida no tanto en términos de inmigrantes, sino más bien en términos de infraestructura, ecología y densidad de población. “Sencillamente no es bueno que un organismo crezca tan rápido”, me dijo Nef, de 79 años.

Las elecciones de hoy son producto de la democracia directa suiza, que permite a los grupos que reúnen 100.000 firmas someter a votación cuestiones políticas importantes con relativa facilidad, de forma similar a estados como California. Las encuestas sugieren una contienda reñida que podría decantarse para cualquier lado.

Se trata del último capítulo de la reacción europea contra la migración, que ha contribuido al auge de los partidos de derecha en todo el continente, incluida Suiza, un país con cuatro idiomas oficiales que ha sido moldeado por los inmigrantes durante casi dos siglos y medio.

Pero este capítulo trae consigo varios giros inesperados. La medida fue sometida a votación por el Partido Popular Suizo, de derecha, que ya ha presentado otras propuestas antimigratorias en el pasado, incluyendo una iniciativa exitosa para prohibir la construcción de minaretes en las mezquitas. En esta ocasión, ha dedicado gran parte de la campaña a apelar a las preocupaciones de los votantes centristas sobre los atascos de tráfico, los trenes abarrotados y el alto costo de la vivienda. El partido denomina a la medida una “iniciativa de sostenibilidad”.

Esa imagen de marca ha ayudado a atraer a votantes más moderados, afirmó Stefanie Bailer, politóloga de la Universidad de Basilea, en una entrevista. En el pasado, el partido, conocido por sus siglas en alemán SVP, “recurrió mucho al miedo”, añadió.

Recientemente, el partido ha vuelto a sus habituales mensajes alarmistas. La semana pasada, en la estación central de trenes de Zúrich, había una valla publicitaria del SVP que exageraba la proporción de solicitantes de asilo acusados de violación.

Ese es el segundo giro de las elecciones: Suiza tiene muchos menos solicitantes de asilo que algunos de sus vecinos europeos. El debate gira, en esencia, en torno a impedir la entrada de franceses, alemanes e italianos, entre ellos médicos, empresarios e ingenieros que han contribuido a que Suiza siga siendo uno de los países más ricos del mundo.

Las oleadas migratorias anteriores han provocado reacciones adversas en Suiza, incluyendo la llegada masiva de trabajadores inmigrantes italianos tras la Segunda Guerra Mundial, los refugiados de la antigua Yugoslavia, devastada por la guerra, en la década de 1990 y una breve oleada de solicitantes de asilo sirios en 2015.

Medidas restrictivas En qué consiste la propuesta a votación La iniciativa popular denominada oficialmente “No a una Suiza de 10 millones” propone introducir en la Constitución Federal un límite de diez millones de residentes permanentes antes de 2050. El texto obligaría al Gobierno Federal a adoptar medidas restrictivas cuando la población alcanzase los 9,5 millones de habitantes. Entre las posibles medidas previstas figuran restricciones a la inmigración, el endurecimiento de las políticas de asilo y limitaciones a la reunificación familiar. En última instancia, el texto también contempla renegociar o abandonar el acuerdo de libre circulación de personas con la UE si no se pudiera mantener el límite demográfico.

En este siglo, la población suiza ha crecido en más de una cuarta parte, hasta alcanzar los 9,1 millones de personas. Debido a la baja tasa de natalidad, la mayor parte de este aumento se debe a los inmigrantes europeos atraídos por las ofertas de empleo y los altos salarios. Entre ellos se encuentran médicos, químicos e ingenieros. En 2024, solo unos 89.000 inmigrantes suizos eran refugiados reconocidos con estatus de asilo. Esto contrasta con los casi 2 millones de residentes extranjeros permanentes procedentes de Europa.

Los economistas advierten que limitar la entrada de trabajadores crearía una escasez de mano de obra justo cuando gran parte de la fuerza laboral del país alcanza la edad de jubilación. Los grupos empresariales afirman que esto podría perjudicar gravemente el modelo de negocio del país.

“El coraje suizo, unido a la experiencia internacional, crea la prosperidad de Suiza”, escribió David Allemann, fundador de la marca suiza de calzado deportivo On, en un artículo de opinión en contra de la iniciativa. “Si se cierra la ventana, la innovación muere”.

Los precios de los restaurantes y la vivienda, en particular, se han disparado. Encontrar apartamentos es difícil en ciudades como Basilea y Zúrich. La oferta no da abasto. Se ven grúas por todas partes: en los centros urbanos, pero también en el campo, desde las ventanas de los eficientes, aunque a menudo abarrotados, trenes suizos.

Para los partidarios centristas del límite de población, estos factores se suman a la idea de que Suiza necesita frenar la migración o corre el riesgo de deteriorar su calidad de vida. En cierto modo, se trata de un debate migratorio diferente al que se vive en Alemania u otros países europeos.

Jim Tankersley / The New York Times