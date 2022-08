Heridos y detenidos en Argentina por manifestaciones en apoyo a Cristina Kirchner

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una protesta convocada ayer frente al domicilio de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, luego de que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires instalara un conjunto de vallas en torno a su vivienda, derivó en disturbios entre los agentes policiales y un grupo de manifestantes afines a ella.

Al menos ocho policías resultaron heridos y hubo varios detenidos; las fuerzas de seguridad avanzaron con camiones hidrantes y utilizaron gases.



Los incidentes comenzaron minutos antes de las 18:00 hora local, cuando varios simpatizantes kirchneristas tiraron las vallas que habían sido colocadas por orden del Gobierno porteño, y avanzaron hacia el edificio donde vive la vicepresidenta, en Recoleta.

Manifestaciones en respaldo a Cristina Kirchner. Foto: AFP

Los agentes antidisturbios cargaron posteriormente contra los manifestantes, utilizando un camión hidrante para dispersar a la multitud, que respondió con forcejeos y ataques a los vehículos policiales.



“Durante unas horas, tuvimos la manifestación de un grupo de personas que se manifestaron pacíficamente, hasta que llegaron los violentos de siempre y empezaron a empujar, voltear las vallas, atacar a los policías...”, aseguró el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en declaraciones a los medios de comunicación.

Manifestaciones en respaldo a Cristina Kirchner. Foto: AFP

Pasada una hora del enfrentamiento, los dirigentes de La Cámpora que habían sido detenidos fueron liberados, según informaron desde la agrupación que dirige Máximo Kirchner. Quienes habían sido retenidos eran el diputado bonaerense, Matías Molle y otros dos dirigentes: Facundo Tinganelli y Fabián “El Conu” Rodríguez.

Semana de vigilia

Desde el pasado lunes, un grupo de militantes políticos, sociales y estudiantiles mantuvo una vigilia en torno a la vivienda de la expresidenta, después de que un fiscal federal solicitara una condena de doce años de prisión en su contra por presuntos delitos de corrupción.



Sin embargo, el domicilio de Cristina Kirchner amaneció ayer con un conjunto de vallas en sus inmediaciones que impedía la congregación de manifestantes en el lugar, una medida impulsada por el Gobierno porteño, encabezado por el opositor Horacio Rodríguez Larreta, para “garantizar el orden público, la paz social y la convivencia” entre los vecinos.



La instalación del vallado causó un fuerte rechazo entre los seguidores de la expresidenta, quienes acudieron al lugar para expresar su rechazo ante esa iniciativa.

Reacción de Cristina

La vicepresidenta hizo su aparición en un escenario en la esquina de su departamento apenas pasadas las 22 horas de anoche. “Gracias por venir a todos , a los que me cuidan la espalda”, dijo.



Les pidió a los dirigentes de la oposición que “dejen de competir para ver quién odia más a los peronistas (...) No repitan experiencias de las cuales después todos tenemos que lamentarnos, ha habido demasiada sangre en la Argentina”.



Poco antes, vía Twitter había afirmado: “El 9 de diciembre del 2015 cuando finalicé mi segundo mandato como Presidenta de la Nación y me dirigía a (las calles) Juncal y Uruguay para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur, no pude hacerlo”. Con estas palabras, la vicepresidenta criticó la decisión tomada por el gobierno de la Ciudad, que ordenó vallar la zona de su departamento.



En un día marcado por marchas a su favor en todo el país, la vicepresidenta recordó el episodio que vivió cuando dejó la Casa Rosada. “La esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas, muy violentos que me insultaban y amenazaban. Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija en el barrio Monserrat”, relató.



Cristina Kirchner planteó que desde aquel episodio esa esquina “fue objeto de permanentes concentraciones de pequeños grupos de simpatizantes macristas con actitudes amenazantes y agresivas”. “En todos esos años, la policía del Sr. Larreta nunca intervino. Es más, cuidaban y garantizaban esas actitudes. Hemos llegado a ver, en el caso del Instituto Patria, a un policía de la Ciudad que confraternizaba con un energúmeno que me prometía la horca”, agregó.



Y prosiguió: “La lógica del Sr. Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la policía de la Ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes (...)”.



Quienes llamaron a acercarse a la casa de Cristina Kirchner no solo fueron los miembros de La Cámpora, sino también integrantes destacados del Gobierno de Alberto Fernández, entre ellos la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.



El expresidente Mauricio Macri expresó: “(Cristina Kirch-ner) se victimiza para promover el caos. Envío mi apoyo a las fuerzas de seguridad”.

Pro y Bullrich arremeten La oposición presentó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, su vice, Cristina Kirchner, y otros funcionarios del oficialismo, por considerar que llevan adelante un “plan de impunidad” respecto de los “delitos de corrupción” cometidos entre 2003 y 2015, durante los gobiernos del kirchnerismo.



La denuncia fue impulsada por la titular de Pro, Patricia Bullrich, junto a diputados nacionales, e involucra también a los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Seguridad, Aníbal Fernández; al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; al líder piquetero Luis D’Elia; y a Hebe Pastor de Bonafini, como responsables por los delitos de “sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública”.

Reacciones

El descargo de la vicepresidencia fue el corolario de una serie de publicaciones que referentes de La Cámpora y funcionarios del Gobierno vertieron en las redes sociales en rechazo a la medida adoptada por el Gobierno capitalino.



Por su parte, a través de un comunicado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) avaló el operativo dispuesto por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en torno al departamento de la vicepresidenta. El texto dice: “La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresa su más profundo repudio a la violencia ejercida por manifestantes y funcionarios kirchneristas en el barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo necesita la violencia porque no puede aceptar el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas”.



La diputada y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó: “En medio del ajuste, el mismo gobierno sale a la calle a incitar a la violencia. ¡Señora vicepresidenta frene esto! Usted es responsable de lo que pasó. La calle es de todos los argentinos que queremos vivir en paz”.



La vocera presidencial, en diálogo con C5N contó: “El Presidente está siguiendo todo lo que está sucediendo, está en Olivos ahora en comunicación permanente, está hablando también con el ministro Aníbal Fernández, que no puede meterse en jurisdicción de la Ciudad, pero viendo cómo se desenvuelve la situación”.



Poco después, el presidente Alberto Fernández expresó en Twitter su “más enérgico repudio a la violencia institucional” e hizo referencia al “hostigamiento a la vicepresidenta”.



La vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, habló también desde la manifestación en Recoleta y destinó duras críticas contra el jefe de Gobierno porteño. “La Metropolitana sigue siendo una policía antidemocrática que cree que tiene que vallar y sitiar la ciudad”, apuntó.



La titular de Migraciones, Florencia Carignano publicó una serie de mensajes con fotos de policías de la Ciudad filmando la manifestación desde diferentes edificios y se preguntó “¿cómo se lleva esto con la democracia?”



El canciller, Santiago Cafiero, afirmó: “Será responsabilidad de Rodríguez Larreta si los hechos transcurren de otra manera”. En la vereda opuesta a Cafiero, el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, aseguró que “la violencia” es propia del peronismo.



El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, afirmó que Juntos por el Cambio y Rodríguez Larreta, “siguen siendo los mismos autoritarios y provocadores de siempre”.

Cumbre política

Tras los incidentes, el gobierno nacional y el porteño buscaron acercar posiciones en una tensa cumbre política. Se reunieron Aníbal Fernández, Wado De Pedro y Juan Martín Mena por la administración del Frente de Todos; y Jorge Macri y Marcelo D’Alessandro por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.



El motivo era encontrar por la vía de la política una salida al conflicto desatado en el espacio público tras el pedido de condena a Cristina Kirchner por la causa judicial Vialidad, en la que es señalada de haber liderado supuestamente una red de corrupción en obras de infraestructura. En la cumbre se acordaron “términos racionales para la convivencia de las partes”, lo que significa “ni acampe, ni feria, ni fuegos artificiales”, dijo una fuente presente en la reunión. También se acordó que no se colocarán vallas policiales.

Rodríguez Larreta defendió el operativo “Una cosa es una manifestación y otra cosa muy diferente un plan organizado de ocupación del espacio público”, afirmó Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño en una conferencia de prensa que realizó anoche acompañado por unos 30 dirigentes de Juntos por el Cambio. Asimismo, defendió el accionar de la Policía de la ciudad frente al domicilio de Cristina Kirchner y aseguró que los efectivos “trabajan para cuidar a los vecinos”.



Rodríguez Larreta pidió también no tomar a los vecinos como “rehenes” y llamó a los manifestantes a retirarse “pacíficamente”.

Conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta luego de los incidentes en Recoleta. Foto: Captura, LA NACIÓN, (GDA)

Opiniones divididas

"Expreso mi más enérgico repudio a la violencia institucional desatada por el Gobierno de la Ciudad frente a una masiva manifestación de ciudadanas y ciudadanos expresándose en libertad y en democracia (...) Es imperioso que cese el hostigamiento a la vicepresidenta Cristina Kirchner y garantizar el derecho a la libre expresión”. Alberto Fernández Presidente de Argentina

"La lógica del Sr. Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la policía de la Ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos”. Cristina Fernández de Kirchner Vicepresidenta de Argentina