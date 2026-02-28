"Guerra abierta" entre Pakistán y los talibanes: los bombardeos llegaron a Kabul, la capital de Afganistán

Pakistán bombardeó ayer viernes varias ciudades afganas, incluida la capital, Kabul, y declaró a su vecino una “guerra abierta” en una escalada militar tras días de enfrentamientos.

“Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes”, afirmó el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X.

Horas después, el portavoz del gobierno afgano Zabihulá Mujahid dijo que quieren “que el problema se resuelva a través del diálogo”.

A primeras horas del día periodistas de AFP escucharon explosiones y vieron cazabombarderos sobrevolar Kabul y Kandahar, una importante ciudad del sur de Afganistán, gobernado por los talibanes desde 2021.

Las relaciones históricamente cordiales entre ambos vecinos se torcieron en los últimos meses y se han producido enfrentamientos esporádicos.

Pakistán, una potencia nuclear, acusa a los talibanes de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar “profundamente preocupado por la escalada de violencia” y pidió el “cese inmediato de las hostilidades” para volver a “la vía diplomática”, indicó a través de un portavoz.

Arabia Saudita y Catar están esforzándose para detener los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán, indicó el viernes a AFP una fuente con conocimiento de las conversaciones.

Los combates alcanzaron el campo de Omari, que acoge a los repatriados afganos cerca del puesto fronterizo.

El jueves por la noche las fuerzas afganas lanzaron una ofensiva fronteriza contra las tropas pakistaníes en respuesta, según Kabul, a los bombardeos pakistaníes del pasado fin de semana.

El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, estimó que los ataques del viernes y otros recientes en la provincia de Paktia son una “respuesta adecuada” a los de su vecino.

Tanto Irán como China se ofrecieron como mediadores.

El Ministerio de Exteriores iraní exhortó a los dos países a “abstenerse” de cualquier acción que agrave su conflicto, respetando “la integridad territorial y la soberanía nacional” de cada uno.

Las autoridades chinas instaron por su parte “a mantener la calma”.

Desde el jueves los dos países dan versiones contradictorias sobre la situación en el terreno.

Según el portavoz afgano Mujahid, las tropas afganas mataron a 55 soldados pakistaníes y capturaron a varios más. Y situó en 13 el número de bajas entre las tropas afganas.

El teniente general pakistaní Ahmed Sharif Chaudhry indicó por su parte que “274 miembros del régimen talibán y terroristas” habían sido abatidos, frente a 12 soldados pakistaníes muertos. Las cifras de víctimas divulgadas por ambas partes son difíciles de verificar de manera independiente.

El bombardeo de las fuerzas afganas se produjo tras varios ataques aéreos pakistaníes el pasado fin de semana en las provincias de Nangarhar y Paktia, a raíz de “recientes atentados suicidas” en Pakistán.

Desde combates de octubre, que causaron más de 70 muertos en ambos lados, la frontera terrestre ha permanecido cerrada en su mayor parte, salvo para los afganos que regresan a su país. Tras un alto el fuego inicial negociado por Catar y Turquía, se han celebrado varias rondas de negociaciones, pero no se ha logrado un acuerdo duradero.

En ambos países opera el ISIS en Khorasan, considerada una de las ramas más activas del Estado Islámico.

Al regresar al poder en Afganistán en 2021, los talibanes impusieron una interpretación estricta de la ley islámica, con lo que privan a las mujeres y a las niñas de derechos a la educación y al empleo en la mayor parte de los sectores.

Talibanes paquistaníes

Pakistán defiende que sus operaciones han sido quirúrgicas y limitadas a la destrucción de infraestructuras del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

El TTP es una facción ideológicamente similar a los gobernantes de Kabul que ha disparado la violencia en suelo paquistaní desde que sus talibanes retomaron el poder.

La negativa de los talibanes afganos a enfrentarse a sus hermanos ideológicos paquistaniés ha empujado al mando militar de Pakistán a dar por agotada la vía del diálogo, optando por lanzar misiles directamente contra supuestos santuarios del TTP.

El actual estado de guerra entierra el acuerdo de seguridad firmado en Doha en octubre de 2025, dejando en papel mojado el compromiso internacional de tregua por el cual Kabul se comprometió a neutralizar a los grupos insurgentes que operan desde su territorio a cambio de que Islamabad detuviera sus bombardeos transfronterizos.

AFP, EFE