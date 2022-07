Gobierno argentino estremecido por renuncia de su ministro de Economía

Tras muchos meses de desgaste y una gestión obstaculizada por la interna política que atraviesa de punta a punta al Gobierno de Argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció ayer a su cargo.

Lo hizo mediante una carta al presidente Alberto Fernández en la que consideró necesario que “un acuerdo político” sostenga a quien vaya a reemplazarlo en el Palacio de Hacienda.



Con una carta, que hizo pública en sus redes sociales, el saliente funcionario agradeció a Alberto Fernández su apoyo. “Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana”, dice el posteo que acompaña la carta en la que agradeció a diferentes sectores del gobierno, pero no a la vicepresidenta.

El momento que eligió Guzmán para dar a conocer su decisión fue peculiar: cuando publicó su misiva en su cuenta en Twitter, Cristina Kirchner estaba promediando su discurso desde Ensenada con nuevas críticas al rumbo económico y al ministro, ante una concurrencia masiva.



Pocos minutos después, se supo que, junto con Guzmán, renunciaron los secretarios de Estado que respondían directamente al ministro, entre ellos Sergio Chodos (representante ante el FMI); el secretario Raúl Rigo y Guillermo Hang (Comercio Interior) seguirían los mismos pasos. También confirmó su alejamiento Rodrigo Ruete, subsecretario de relaciones institucionales en el Ministerio de Economía.



No se manifestó aún el secretario de Energía, Darío Martínez, con quien Guzmán había tenido un fuerte cortocircuito en los últimos días por su decisión de desentenderse de la segmentación energética.



Una fuente cercana al Presidente deslizó, a su vez, que Fernández analiza introducir cambios en el Gabinete que no se limitarán al reemplazo de Guzmán en la cartera económica, sino que podrían ser más amplios. Desde hace semanas que se especula con la posibilidad de una salida del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Sin embargo, sus voceros aseguraron que el tucumano “sigue firme” en el cargo.

El presidente Alberto Fernández convocó a sus colaboradores más estrechos a una reunión de urgencia en la quinta de Olivos, tras el cimbronazo que provocó en el Gobierno la renuncia de Guzmán.



Del encuentro con el mandatario, que debe analizar los nombres para reemplazar a Guzmán, participaron el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el canciller Santiago Cafiero; y la portavoz Gabriela Cerrutti, según deslizaron fuentes gubernamentales.



Aunque las primeras versiones indicaban que Sergio Massa participaba de la cumbre, el presidente de la Cámara de Diputados se encontraba en su casa luego de haber asistido al partido de Tigre, informaron sus colaboradores.



En la puerta de la quinta de Olivos, sobre la calle Villate, había esta noche muy poco movimiento. Pero eso no le impidió a un vecino de la zona gritar: “¡Renuncien todos, chorros!”, enfatizó al observar que ingresaba a la residencia un automóvil particular.

El ahora exministro venía resistiendo los permanentes cuestionamientos públicos de la vicepresidenta, además de los múltiples cortocircuitos con los funcionarios kirchneristas del equipo económico. Ante las incesantes especulaciones sobre su salida, siempre respondía con calma e inexpresividad.



Sin embargo, los conflictos internos de las últimas semanas trabaron fuertemente la gestión de la crisis, una circunstancia que se sumó a los coletazos en el mercado financiero. Los desacuerdos con sus subalternos que le impedían tener el control completo de los instrumentos, sumado a la erosión continua de Cristina Kirchner, lo llevaron a tomar la decisión.



Tras una semana marcada por una escalada del dólar, Guzmán había estado recluido buena parte del viernes con su grupo más estrecho de colaboradores en el Palacio de Hacienda, antes de asistir al acto de Alberto Fernández en la Confederación General del Trabajo (CGT).



Además del tembladeral financiero, había especial irritación por las trabas que las segundas líneas del ministerio habían interpuesto a la segmentación de las tarifas de luz y de gas, que debía lanzarse el viernes. Fue un capítulo más de una gestión marcada por las internas con el kirchnerismo.



Lo cierto es que el ministro llegó como un académico desconocido, quiso ser el más cristinista del gabinete económico y terminó como un solitario soldado del Presidente en medio de una incertidumbre creciente.



La renuncia de Guzmán, en medio del discurso de Cristina Kirchner en Ensenada, desató una catarata de reacciones en las redes sociales. Sobre todo, fuertes críticas de gran parte del arco opositor.



“Acaba de renunciar Martín Guzmán. Se acaba de iniciar la 2da etapa de la 8va crisis argentina en 60 años”, apuntó el economista y diputado nacional José Luis Espert. “Ahora se va Guzmán. Hagan apuestas para adivinar quién sigue. Una vergüenza, un país sometido a personas que no están bien de la cabeza y que nos están llevando al colapso”, consideró con dureza la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto.

En tanto, algunos consideraron sugestivo el momento en que Guzmán comunicó su renuncia, en pleno discurso de la vicepresidente en Ensenada, como parte de los homenajes del Frente de Todos (FdT) por el 48º aniversario de la muerte del líder justicialista Juan Domingo Perón. “No es casual que mientras hablaba @CFKArgentina renuncie Martín Guzmán. Las conclusiones son obvias”, señaló Alfredo Cornejo.



Cristian Ritondo, exministro de Seguridad bonaerense, ironizó: “Alberto le tenía tanto miedo al discurso de CFK que echó a Guzmán en el medio para cortar la transmisión”.

Bullrich: el pro toma distancia

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, dijo: “Esto es producto de una decisión de desatar una guerra entre ellos, por eso me parece importante que Juntos por el Cambio tome una distancia simbólica. Somos una alternativa, no somos parte de esta guerra, no somos parte de esta disolución del Estado. Somos una alternativa de recambio para la Argentina, llevamos tranquilidad y tomamos distancia de este enfrentamiento”, señaló.



Sobre Sergio Massa, posible sucesor de Guzmán, dijo: “Un día es oficialista, el otro día no; un día pide más impuestos, otro no. A esta altura del partido, creo que el objetivo de Massa es el poder por el poder y no tiene una mirada sobe qué hacer en la Argentina. Con nosotros empezó muy amigable y a los cuatro meses nos clavó un cuchillo por la espalda”, afirmó.