Giro del régimen: Delcy Rodríguez pidió a Trump, "socio y amigo", el cese del bloqueo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien llamó “socio y amigo”, el cese del bloqueo. “Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya las sanciones y cese el bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana”, dijo Rodríguez en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV.

Rodríguez celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el “nuevo amigo y socio” de Estados Unidos. “Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta”, expresó.

Rodríguez afirmó que su país vive una “etapa excepcional” de su historia luego del pasado 3 de enero, cuando, indicó, Venezuela fue víctima de “una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente”, en referencia a estados Unidos, que capturó ese día al dictador Nicolás Maduro.

“Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año”, dijo la presidenta encargada, acompañada del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro.

El martes, Trump destacó en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó “nuevo amigo y socio”.

Agencia EFE