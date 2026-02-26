EE.UU. aseguró que en Venezuela se necesitan elecciones “justas” y “democráticas”

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró ayer miércoles que Venezuela necesitará elecciones libres después de la operación militar que derrocó al dictador Nicolás Maduro en enero, aunque no dio un plazo.

Durante una cumbre de líderes caribeños en San Cristóbal y Nieves, Rubio dijo que creía que Venezuela se encaminaba hacia una siguiente fase que deberá permitir comicios.

“Para que den el siguiente paso hacia el verdadero desarrollo de ese país y se beneficien realmente de sus riquezas en favor de su pueblo” los venezolanos “necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas”, declaró.

“Pero nuestra prioridad inicial tras la captura de Maduro fue garantizar que no hubiera inestabilidad, que no hubiera una migración masiva y que no hubiera un desbordamiento de violencia, y creemos que lo hemos logrado”, afirmó.

Estados Unidos ha trabajado desde la destitución de Maduro el 3 de enero con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del dictador ahora encarcelado en Nueva York.

El presidente Donald Trump ha expresado su satisfacción con Rodríguez, incluyendo la bienvenida que esta ha dado a las compañías petroleras estadounidenses.

Rubio aceptó los recelos de algunos líderes caribeños sobre la captura de Maduro en enero, pero destacó los avances en Venezuela, incluida la liberación de presos políticos. “Les diré esto, y lo diré sin disculpas ni temores: Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas”, declaró. “El progreso que se está logrando es sustancial, pero aún queda un largo camino por recorrer”.

Maduro quedó convencido de que Estados Unidos no atacaría Venezuela tras una conversación con Trump, semanas antes del operativo militar que lo capturó el pasado 3 de enero, informó ayer miércoles el diario The New York Times.

En un reportaje sobre los últimos días de Maduro en el poder, y citando fuentes de ambos países, el rotativo revela además que Washington le ofreció en diciembre una última oportunidad para exiliarse y que el dictador desconfiaba de su sucesora, la actual presidenta Delcy Rodríguez.

Tras varias semanas de amenazas contra Venezuela, Trump y Maduro mantuvieron una llamada de menos de diez minutos el 21 de noviembre de 2025, en la que ambos se mostraron cordiales.

“Tienes una voz fuerte”, le dijo Trump a Maduro en tono distendido.

EFE