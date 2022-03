En vivo 28 de marzo: Rusia ve posible un acuerdo para poner fin a campaña militar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los negociadores ucranianos y rusos mantendrán una nueva ronda de conversaciones cara a cara la próxima semana, dijo Kiev ayer domingo, en un nuevo intento por poner fin a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que según la ONU se ha cobrado al menos 1.100 vidas civiles. "Sea como sea, veo que existen oportunidades para un acuerdo, dojo el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Nuestros socios occidentales comienzan a comprender los graves errores cometidos durante muchos años, aunque quizás, por razones comprensibles, no lo digan en voz alta", afirmó en una rueda de prensa con medios serbios.



Eso sí, señaló que Rusia no está interesada en la participación de representantes de Occidente en las negociaciones con Ucrania, al señalar que ya tuvieron su oportunidad en 2014, cuando la revolución del Maidán derrocó al presidente Víktor Yanukóvich, y en 2015, cuando se firmaron los Acuerdos de paz de Minsk.



"Ahora nos dicen: 'denle una oportunidad a la diplomacia'. Claro que queremos darle una oportunidad a la diplomacia, por ello estuvimos de acuerdo con reanudar las conversaciones en Estambul. Pero hay muchos ejemplos de cuando nuestros colegas occidentales destruían los logros de la diplomacia", señaló.



"Ahora ya no podemos creer en ellos", añadió.

El jefe de la diplomacia rusa recordó que en febrero de 2014 la Unión Europea (UE) se presentó como garante de los acuerdos entre el presidente de Ucrania y la oposición, hecho que calificó de "cumbre de la diplomacia".

"Pero al día siguiente la oposición ignoró esa diplomacia y la UE se tuvo que 'tragar' esta situación", recordó.



Según Lavrov, "la diplomacia alcanzó una nueva cima, en febrero de 2015 en Minsk".



"Se firmaron acuerdos que pusieron fin a la guerra en el este de Ucrania y abrieron el camino al restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania a través del otorgamiento de un estatus especial para el Donbás", añadió.



Sin embargo, tras la negativa de Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk y la imposibilidad de Bruselas de obligar a Ucrania a cumplirlos, "la UE demostró completamente su inconsistencia para cumplir lo acordado", señaló.

Pese a ello, insistió en la disposición de Moscú a continuar el diálogo que "se reanudará prácticamente de modo presencial hoy o mañana en Estambul, tras toda una serie de vídeo conferencias".



"Y estamos interesados en que estas conversaciones sean exitosas". aseguró.

Los objetivos de Moscú en estas negociaciones son, "ante todo, el cese de asesinatos de civiles en el Donbás que duró ocho largos años, mientras toda la comunidad occidental progresista callaba, sin hacer ni un solo comentario crítico pese a que veían los bombardeos de infraestructura civil, hospitales y viviendas".



Según Lavrov, Rusia busca impedir que Occidente y la OTAN continúen apropiándose de Ucrania en el plano militar.



"Estamos obligados a hacer que Ucrania (...) deje de ser un país constantemente militarizado en el cual intentan emplazar armas que amenacen a Rusia", aseveró.

El jefe de la diplomacia rusa negó la inminencia de una reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ya que no tiene sentido un encuentro solo para intercambiar opiniones.



"Esto sería simplemente contraproducente", zanjó.

La parte ucraniana sostuvo que las negociaciones comenzarían hoy lunes en Turquía, mientras que el principal negociador de Rusia fijó el inicio para mañana martes. Las conversaciones se desarrollarán en Estambul.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que su gobierno está “estudiando a fondo” la cuestión de la “neutralidad” de Ucrania demandada por Rusia, punto clave de las negociaciones de paz, pero en los últimos días han aumentado los temores de que el conflicto pudiera degradarse, después de que el presidente estadounidense Joe Biden, de visita en Polonia, calificara a Vladimir Putin de “carnicero” y afirmara que “no puede permanecer en el poder”.



El Kremlin reaccionó con dureza, afirmando que los ataques personales estaban “reduciendo la ventana de oportunidad” para las relaciones bilaterales, según su portavoz Dmitri Peskov.

Similar a Corea

El ejército ruso, que según los analistas occidentales parece empantanado en problemas tácticos, de comunicaciones y logísticos, sugirió el pasado viernes que en adelante se centrará en la región oriental de Ucrania.



Por su parte, el jefe de la inteligencia ucraniana, Kyrylo Budanov, cree que Putin podría estar considerando un escenario “coreano” para el país, buscando “imponer una línea de separación entre las regiones ocupadas y desocupadas de nuestro país”.



“Después de no poder capturar Kiev y derrocar al gobierno de Ucrania, Putin está cambiando sus principales directrices operativas”, escribió en Facebook, “un intento de establecer (un modelo como el de) Corea del Sur y Corea del Norte en Ucrania”, afirmó.

En la actualidad, Moscú mantiene el control de facto sobre las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en la región oriental de Donbas del país.

Referéndum

El líder de la región separatista ucraniana de Lugansk, Leonid Paschenik, dijo que podría organizar un referéndum para dirimir si el territorio pasa a formar parte de Rusia, una medida inmediatamente criticada por Kiev como un intento de Moscú de socavar la soberanía y la integridad territorial del país.



En esa línea, el gobierno ucraniano advirtió ayer que “ningún país del mundo” reconocerá el resultado de un referéndum como el que pretenden llevar a cabo en la autoproclamada república separatista de Lugansk ya que, según Kiev, sería “ilegal”. Así lo afirmó en su cuenta de Facebook un portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano.

Kiev sostiene que una consulta de estas características, llevaría a Rusia a afrontar una “respuesta internacional” más contundente que las sanciones actuales y que “profundizaría” en su aislamiento.



El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció el 21 de febrero la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk.



Tres días después lanzó una ofensiva militar para “desnazificar” y “desmilitarizar” Ucrania y con el argumento de que el Ejército ucraniano comete un “genocidio” de la población prorrusa en el Donbás.



En las negociaciones que se llevan a cabo entre Rusia y Ucrania para un alto el fuego, el Kremlin exige el reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk por parte de Ucrania y de la pertenencia de la península ucraniana de Crimea a Rusia.



Kiev se niega a aceptar estas condiciones y por el contrario exige la devolución de los territorios temporalmente ocupados de Crimea y en parte del Donbás.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en que la integridad territorial de su país es innegociable, pero habrá que esperar cómo evolucionan las anunciadas nuevas negociaciones entre las partes.

Temores

Las fuerzas ucranianas controlan la situación en la capital y la región de Kiev, pero creen que Rusia intentará romper de nuevo la resistencia después de reagruparse en territorio bielorruso, al tiempo que proseguirá su ofensiva en el sur y el este de Ucrania, especialmente en el Donbás.



“Se asignaron varias unidades al área de Chernóbil -en la región de Kiev- para su posterior reubicación a Bielorrusia, con el objetivo de restaurar la capacidad de combate”, señaló ayer domingo el Mando General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.



El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en inglés), con sede en EEUU, coincide en esta evaluación: “el Ejército ruso continúa concentrando reemplazos y refuerzos en Bielorrusia y Rusia al norte de Kiev, para luchar por posiciones en las afueras de la capital e intentar completar el cerco y la captura de Chernígov”, sostiene.

En su último análisis, el ISW afirma que “las actividades rusas alrededor de Kiev no muestran cambios en la priorización del alto mando ruso de la lucha alrededor de la capital de Ucrania, que continúa ocupando la mayor concentración individual de fuerzas terrestres rusas en Ucrania”.



En la región de Kiev en las últimas 24 horas hubo más de 30 bombardeos por parte de las tropas rusas contra urbanizaciones e infraestructura social, según indicó la Administración Regional Militar.



Desde el inicio de la ofensiva militar rusa, se registraron destrucciones en 34 de las 69 comunidades de la región, el 49,2 %. Más de 500 objetos fueron destruidos.



Chernígov a su vez amenaza con convertirse en una segunda Mariúpol, ciudad símbolo de la resistencia ucraniana, pero también de la tragedia humana por el prolongado asedio que lleva sufriendo. Pese al anuncio de Rusia de que iba a concentrarse en la liberación del Donbás, el ISW no ve aún indicios de que esto sea así. (Con información de AFP y EFE)

Dispuestos a levantar sanciones

El Reino Unido está dispuesto a levantar las sanciones contra la economía rusa si el presidente de Rusia, Vladímir Putin, accede a retirar sus tropas de territorio ucraniano y se compromete a “no lanzar nuevas agresiones”.

En una entrevista con el dominical “The Sunday Telegraph”, la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, dio pistas sobre una posible vía de salida para Rusia en caso de que decida dar marcha atrás en su invasión de Ucrania. Truss señaló que si se produce “un alto el fuego y una retirada completos”, Londres estaría preparado para renunciar a sus medidas punitivas contra bancos, empresas y oligarcas rusos, para lo que se ha establecido una “unidad de negociaciones” dentro del Foreign Office.



También se necesitaría la garantía de Moscú de que no lanzará nuevos ataques, de lo contrario se aplicarían de forma inmediata “sanciones de represalia” contra Rusia.



“Las sanciones han tenido un efecto paralizante sobre la economía rusa, así que la perspectiva de reimplantarlas automáticamente sería una disuasión importante para cualquier agresión futura”, manifestó. EFE

Georgieva

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se mostró preocupada por la guerra en Ucrania, país en el que tiene familia cercana, pero dijo que más que por ese motivo, se siente preocupada por el futuro de los niños y del mundo que éstos van a heredar.



“Mi historia personal es que mi hermano está en Jarkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, que es bombardeada cada día”, señaló en el Foro de Doha.

Steinmeier: “Lo más duro está aún por llegar” El gobierno alemán ha activado alivios fiscales y otras ayudas El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, reiteró ayer domingo la plena solidaridad de su país hacia Ucrania, al tiempo que advirtió a sus compatriotas que los “tiempos duros” y consecuencias económicas de la invasión rusa “no han hecho más que empezar”.



“Se nos vienen días duros. Y tenemos que estar dispuestos a afrontarlos si no queremos que la solidaridad se quede en palabras”, afirmó Steinmeier, en un discurso previo al concierto ofrecido en el palacio presidencial de Bellevue, en apoyo de Ucrania, en el que llamó la atención la ausencia del embajador de Ucrania, Andrij Melnyk, quien a través de su cuenta en twitter expresó su malestar porque el acto estaba dominado por solistas rusos.



El presidente defendió como “incuestionables” las sanciones ya dictadas contra Rusia. “Y la pura verdad es que lo más duro está aún por llegar”, añadió.



Alemania, país que importa de Rusia un 50 % del gas que consume, ha emprendido bajo el gobierno del canciller Olaf Scholz el camino para reducir su dependencia energética de ese país. Sin embargo, su ministro de Economía, el verdeRobert Habeck, ha advertido también de que el proceso será largo y que el país no puede permitirse una prohibición inmediata de esas importaciones.



Para tratar de paliar los efectos de la escalada de precios de los combustibles, el Ejecutivo ha activado una serie de medidas, entre alivios fiscales y ayudas directas al ciudadano y las empresas. (Con información de EFE)