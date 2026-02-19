Familiares de trabajadores de Pdvsa detenidos desde 2024 piden que sean incluidos en la ley de amnistía

Un grupo de familiares pidió ayer que 170 trabajadores de la estatal petrolera Pdvsa, detenidos entre 2024 y 2025, sean incluidos en el proyecto de ley de amnistía que discute el Parlamento -controlado por el chavismo- porque consideran que se trata de un caso político por violaciones al debido proceso, entre ellas, haber sido capturados sin una orden judicial.

La abogada venezolana y familiar de unos de estos detenidos Zimaru Fuentes explicó, en una rueda de prensa en Caracas, que confían en que la ley incluya a todos los detenidos por motivos políticos, pero advirtió que por el momento es un texto excluyente.

“Nos presentan un proyecto de ley donde nos hablan de diez momentos históricos que son considerados como casos políticos, pero aquí no sabemos cuántos casos políticos hay”, apuntó.

Fuentes indicó que desde que inició el proceso de excarcelaciones de presos políticos en enero, tres personas de este grupo de trabajadores petroleros recibieron la medida, entre los que se incluye un colombiano y un estadounidense. “No nos explicamos de verdad por qué hay preferencia con personas extranjeras y la desproporcionalidad, la arbitrariedad hacia nuestros nacionales, personas desempleadas”, cuestionó.

El petróleo crudo gotea de una válvula en un pozo petrolero operado por la petrolera estatal venezolana PDVSA Foto: archivo El País

La abogada explicó que las detenciones de estas personas empezaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, tras una investigación que empezó en junio de ese mismo año y que involucraba a un buque petrolero en alta mar en un caso sobre el que las autoridades no se han pronunciado.

Además, dijo que no hubo órdenes de captura contra estos trabajadores y fueron presentados ante los tribunales hasta un mes después de haber sido detenidos. “En los tribunales, donde debieron haber sido respetadas sus garantías, no tuvieron tipicidad, a ninguno se les dijo de qué se les estaba acusando expresamente”, agregó. EFE