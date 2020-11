Expresidente de Perú calificó a Merino de "dictadorzuelo" tras renunciar a su cargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente peruano Martín Vizcarra calificó a Manuel Merino, que renunció este domingo a la presidencia de Perú tras seis días en el cargo, de "dictadorzuelo" y pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie rápidamente sobre el motivo que llevó a su propia destitución el pasado lunes.

Vizcarra reaccionó con indignación a la renuncia de Merino, tras una violenta noche en que fallecieron dos manifestantes en Lima, porque consideró que la protesta de la ciudadanía respondía a que se estaba "resquebrajando la democracia" por un Gobierno "autoritario y dictatorial".

"Ha salido un dictadorzuelo de Palacio (de Gobierno). No se trata de cambiar por otro que tenga más estudios, mayor empatía o simpatía, de eso no se trata", comentó Vizcarra con los periodistas reunidos en los exteriores de su domicilio.

El exmandatario, que sucedió a su vez a Pedro Pablo Kuczynski en 2018, agregó que la renuncia de Merino no resuelve la crisis política en el país.

"Hoy creo que se ha dado un paso en el largo camino para reestablecer la democracia en nuestro país", dijo el exgobernante tras resaltar la participación juvenil en las marchas de protesta.

Vizcarra añadió que "la renuncia de Merino es un paso, no soluciona el problema porque el reclamo que ha hecho todo el Perú no es porque el señor Merino dé un paso al costado, es por recuperar la democracia e institucionalidad".

Regreso al poder

Sobre la propuesta del Partido Morado para que se anule la votación que decidió su propia destitución de la presidencia de la República, y por lo tanto retome el cargo, Vizcarra dijo que los 105 parlamentarios que aprobaron su vacancia maltrataron la Constitución de forma "ilegal" para tomar el Ejecutivo.



En ese sentido, dio a entender que estaría dispuesto a regresar al poder si fuera posible, una posición que inmediatamente levantó una oleada de indignación en las redes sociales, en donde se insistió que las marchas masivas que estos días conmovieron al país no tuvieron nada que ver con el mandatario, sino con la situación política general.



En cualquier caso, Vizcarra pidió al Tribunal Constitucional (TC) que se reúna de emergencia y resuelva la demanda competencial presentada en septiembre sobre el motivo de las mociones de vacancia o destitución presentadas por el Parlamento en su contra, es decir, sobre la "incapacidad moral" atribuida a un mandatario.



"No espere hasta el día miércoles, que se tome la decisión ya, que se reúna de emergencia y que con sentido de urgencia el Tribunal Constitucional se pronuncie de una vez. Ante la crisis que estamos no podemos estar esperando", dijo Vizcarra debido a que el TC anunció que la resolución sería comunicada el próximo 18.

El Ejecutivo, dirigido entonces por Vizcarra, a través de la procuraduría pública del Estado, cuestionó que el Parlamento pueda atribuir el concepto de "permanente incapacidad moral" para destituir a un mandatario por un caso de presunta corrupción, como el abierto contra él en una investigación preliminar de la Fiscalía cuando fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.