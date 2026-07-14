Sully Sullenberger, el piloto del "milagro del Hudson", anunció que fue diagnosticado con Alzheimer

El capitán estadounidense Chesley "Sully" Sullenberger, conocido mundialmente por haber aterrizado un avión comercial en el Río Hudson de Nueva York en 2009, reveló en las últimas horas que padece Alzheimer.

"Recientemente me diagnosticaron Alzheimer. Es una enfermedad en etapa temprana. Por ahora, esto significa que puede que no recuerde fácilmente el nombre de una enfermedad, que olvide alguna anécdota reciente o que no duerma bien, pero estoy al comienzo de este largo camino", dijo Sullenberger en un comunicado publicado en su página web.

Relató que su médico de cabecera le hizo "comprender" la prevalencia del Alzheimer. "Esta enfermedad, me ha dicho, no perdona a ningún grupo de edad y afecta a millones de personas en todo el mundo. Es como una visita indeseada a la puerta", explicó.

Por otro lado, detalló que "dedicó" su vida al servicio público. "Durante décadas, he defendido la seguridad de los viajeros. Y, por supuesto, tras el aterrizaje del vuelo 1549 en el río Hudson, aproveché la mayor influencia que me brindó el "milagro del Hudson" para promover la seguridad aérea, expresando mi opinión sobre los numerosos problemas que enfrenta la industria", indicó.

'Sully' Sullenberger, el capitán del milagro del Hudson. Foto: sullysullenberger.com

Sostuvo que a pese a su diagnóstico, la enfermedad no le impedirá "mirar para adelante" y "valorar nuestro futuro". En ese sentido, dijo que afrontará esta etapa con su "maravillosa" familia a su lado.

"A lo largo de los años, cuando me preguntaban sobre el exitoso desenlace del vuelo 1549, solía decir que 'el coraje puede ser contagioso', y ese día ayudó a todos a unirse para lograr que todos salieran del avión con éxito. Ahora necesitamos ese coraje para combatir esta enfermedad.

Qué fue el "milagro del Hudson"

En una tarde de enero de 2009, el vuelo 1549 de US Airways, pilotado por 'Sully' y Jeffrey Skiles, despegó de La Guardia, Nueva York, rumbo a Charlotte, Carolina del Norte.

Sullenberger, quien ya era un veterano piloto militar con casi 20 mil horas de vuelo, y Skiles, con más de 20 mil horas, enfrentaron un desafío inesperado poco después del despegue. A unos 900 metros de altura, el Airbus A320 colisionó con una bandada de barnaclas canadienses, aves de gran tamaño, lo que causó graves daños en el parabrisas y las turbinas.

En cuestión de segundos, Sullenberger y Skiles intentaron, sin éxito, reiniciar los motores. Ante la imposibilidad de regresar a La Guardia o alcanzar otro aeropuerto, el piloto tomó una decisión crítica: amerizar en el río Hudson.

Esta maniobra, descrita por el pasajero Jeff Kolodjay como un momento de extrema tensión, resultó en el salvamento de las 155 personas a bordo. A pesar de las dudas iniciales sobre su decisión, la National Transportation Safety Board confirmó posteriormente que era la mejor opción dadas las circunstancias.

Parados en las alas del avión, los pasajeros aguardan el rescate minutos después de haber amerizado. Foto: La Nación/GDA.

“A unos tres o cuatro minutos de vuelo, el motor izquierdo simplemente explotó. Salieron llamas y yo estaba mirando directamente hacia él porque estaba sentado allí. Y había mucho olor a gasolina y un par de minutos después el piloto dijo: ‘Tienen que prepararse para un impacto fuerte’. Y ahí fue cuando todos empezaron, para ser honesto, a decir oraciones. Pero miramos hacia el agua y pensamos que teníamos una oportunidad porque, ya sabes, hay algo de agua”, contó Kolodjay.

15 YEARS LATER: On this day in 2009, US Airways Flight 1549 made an emergency landing on the Hudson River.



Capt. Chesley "Sully" Sullenberger became a hero and a household name.



Here’s a look back at what became known as the "Miracle on the Hudson." pic.twitter.com/fKLXj8U9gi — ABC News (@ABC) January 15, 2024

El éxito de este amerizaje no solo se debió a la pericia de Sullenberger, sino también a la rápida respuesta de los equipos de rescate. En menos de 24 minutos, todos los pasajeros estaban a salvo. El incidente, que resultó en heridas leves para la mayoría y piernas rotas para una persona, destacó la habilidad y el coraje del piloto.

Posteriormente, Sullenberger fue honrado por el entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y recibió el reconocimiento tanto del mandatario George Bush como del presidente electo Barack Obama.

¿Qué pasó con 'Sully' después del incidente? A pesar de la fama, Sullenberger continuó volando durante un año más hasta completar 30 años de servicio, retirándose luego de la aviación comercial. No obstante, su carrera no terminó ahí; se dedicó a la formación de jóvenes pilotos y a la escritura, publicando libros y dando conferencias. Su historia inspiró la película 'Sully', dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks.

Clint Eastwood con Tom Hanks durante el rodaje de "Sully: hazaña en el Hudson". Foto difusión.

Con información de La Nación/GDA.