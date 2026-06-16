Piloto se eyecta segundos antes de que un caza F/A-18 se estrelle y provoque un incendio forestal

Un piloto de la Infantería de Marina de EE.UU. se encuentra hospitalizado luego de salir eyectado justo antes de que su aeronave de combate se estrellara contra una montaña en el estado de Washington, un siniestro que a su vez provocó un importante incendio forestal en la zona.

Las autoridades locales y el Servicio Forestal estadounidense desplegaron un operativo en el lugar para contener las llamas y rescatar al piloto. El incidente ocurrió alrededor del mediodía del pasado sábado, cuando el caza realizaba tareas de entrenamiento.

Un comunicado del Grupo Aéreo de la Infantería citado por NBC News describió el hecho como un accidente aéreo no mortal en el que se vio involucrado uno de sus aviones F/A-18 Hornet con base en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, en California. Según informaron las fuentes oficiales, el avión de combate estaba "realizando un entrenamiento de rutina" al momento de la colisión.

El piloto fue hospitalizado tras el accidente cerca del lago Rimrock, según detalló el Departamento de Bomberos de Naches. A pesar de la espectacular caída del avión de combate militar, el tripulante no reportó lesiones de gravedad extrema.

Un incendio forestal

La caída del artefacto militar generó focos ígneos inmediatos debido a la dispersión de los restos encendidos sobre la vegetación del bosque nacional. Ante este escenario de riesgo, el cuerpo de bomberos local, trabajando en conjunto con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, activó un plan de contingencia para frenar el avance del fuego hacia áreas vulnerables.

“Nuestras unidades han completado la protección de las estructuras cerca de las cabañas de Bear Creek y acaban de abandonar la zona”, detalló el departamento de bomberos local.

Según informó NBC News, La zona del incendio está dentro del Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee y se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros al sureste de la ciudad de Seattle.