Números ganadores de Mega Millions del martes 14 de abril de 2026: los resultados del último sorteo

La conocida lotería Mega Millions se sortea de forma bisemanal en Estados Unidos. Se puede jugar en un total de 47 localidades, siendo estas 45 estados (todos menos Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah), además de Washington DC y las Islas Vírgenes.

Se lleva a cabo cada martes y viernes en el mismo horario, a las 23:00 del horario del este (ET) o 20:00 del horario del Pacífico (PT).

Los resultados del Mega Millions del martes 14 de abril

El sorteo de este martes 14 de abril tenía un "jackpot" que ascendía a US$ 120 millones y sus números ganadores fueron 17, 21, 24, 57, 69, 12, siendo la Mega Ball dorada la 12.

El próximo sorteo de Mega Millions tendrá lugar el 17 de abril de 2026, en su horario usual.

Cómo jugar a Mega Millions

Para entrar al sorteo, se debe elegir seis números que componen la jugada. Cinco de estos –las bolas blancas–, deben estar entre el 1 y el 70, mientras que el sexto –la Mega Ball dorada– estará en el rango del 1 al 24. El boleto de Mega Millions cuesta US$ 5 desde abril de 2025.

El premio mayor o el bote se obtiene acertando los seis números ganadores del sorteo. Su valor varía en función de las ventas y se anuncia antes de cada edición de Mega Millions.