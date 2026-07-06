Muertos se multiplican por intensas olas de calor en varios países: EE.UU., Francia, España entre los más afectados

Al menos 19 personas han muerto en el estado de New Jersey presuntamente a causa de la ola de calor que azota el este y centro de Estados Unidos, según las autoridades.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que alrededor de 160 millones de estadounidenses están bajo alertas de calor intenso o extremo en medio del feriado del 4 de julio en estos días. “Ahora hemos llegado a 19 muertes presuntamente relacionadas con el calor en todo el estado”, declaró en una conferencia de prensa el comisionado de Salud de Nueva Jersey, Raynard Washington.

“Lamentablemente, muchas de estas personas fueron encontradas en viviendas sin aire acondicionado; algunas estaban fuera de sus residencias, algunas en la calle y otras incluso en autos estacionados”, añadió.

Las autoridades instaron a la población a permanecer en interiores, beber más agua de lo habitual y buscar lugares con aire acondicionado si no tienen acceso en sus hogares. “Este clima es extremo y peligroso... y este es el periodo de calor más intenso que hemos visto en más de 14 años”, advirtió a los residentes la gobernadora de New Jersey, Mikie Sherrill. Las olas de calor más frecuentes, prolongadas e intensas evidencian el cambio cimático, que también ha golpeado con fuerza recientemente a Europa.

Europa

Cientos de bomberos ayer domingo contra incendios forestales que han reducido a cenizas miles de hectáreas en Francia, España y Portugal en medio de una subida de las temperaturas cuando el continente aún se recupera de una ola de calor.

Los últimos incendios forestales ya han arrasado más de 19.000 hectáreas en el sur de Europa, que volvieron a alcanzar los 40 °C el domingo.

La intensa ola de calor que asfixió Europa a finales de junio provocó miles de muertos adicionales en algunos países como Francia. Ante la llegada de más fenómenos meteorológicos extremos, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, recordó que los incendios forestales estivales han comenzado alrededor de un mes antes de lo habitual.

En España un incendio forestal cerca de la turística Costa Brava catalana (noreste) ha abrasado 2.200 hectáreas.

En un comunicado los bomberos afirman haber “estabilizado” el incendio en la Bisbal del Ampurdán, pero les preocupa el flanco derecho, y temen “días complicados” debido a las altas temperaturas y a un “perímetro muy discontinuo, con varias islas de vegetación que no han quemado en el interior de la zona afectada” lo que provocaría nuevos focos.

Cerca del 97% de la superficie afectada se encuentra dentro del espacio natural protegido de las Gavarras, según los agentes forestales.

Las autoridades creen que fue provocado por una “negligencia”. El presidente de la región de Cataluña, Salvador Illa, dio cuenta de un detenido.

Más de 40° En España se recrudecerá este lunes La segunda ola de calor del verano que comenzó ayer a azotar a España con altas temperaturas en prácticamente todo el país, se recrudecerá aún más a partir de hoy lunes, día álgido del actual episodio meteorológico, con registros extremos que rondarán y superarán los 42 grados en muchos lugares. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizó el aviso especial por ola de calor y señaló que el actual episodio, que inicialmente estaba previsto que finalizara el martes, se extenderá al menos hasta el miércoles, aunque no descarta que dure hasta el jueves. Así, catorce comunidades autónomas mantienen diferentes niveles de aviso por las altas temperaturas (de hasta 42 grados). Esos avisos se extenderán hoy a todo el país y el martes serán incluso de nivel rojo (peligro extraordinario) en amplias zonas de Aragón (noreste), Cataluña (noreste) y la Comunidad Valenciana (este), ante la previsión de que las temperaturas se disparen hasta los 44 grados en algunos puntos. Después de tres días consecutivos de importantes ascensos, la Aemet espera que las temperaturas máximas alcancen hoy los 37-39 grados en el Cantábrico oriental, en el interior de la Comunidad Valenciana, Mallorca y en ambas mesetas, pudiendo superarse los 40 grados localmente. Y se repetirán los 39-41 grados en el cuadrante suroccidental (42 en el valle del Guadalquivir), así como en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, entre otras zonas. EFE

En Francia se han movilizado 700 bomberos para contener un incendio forestal que ha arrasado ya 1.650 hectáreas en la ladera de una montaña en Trevillach, al este de Perpiñán.

Las autoridades dieron cuenta de dos heridos, un habitante y un bombero, ambos en estado grave. Los alcaldes abrieron refugios de emergencia y unas 5.000 personas están siendo evacuadas.

La tercera etapa del Tour de Francia prevista hoy, lunes, se verá “adaptada” y se realizará sin público en el tramo por territorio francés, anunciaron las autoridades.

Tras esta ola de calor Francia informó de más de 2.000 muertes adicionales con respecto a lo habitual en tan solo una semana, mientras que España y Bélgica registraron cada una más de 1.000.

En Portugal, los bomberos han logrado controlar alrededor del 80% de un incendio forestal que ha arrasado en tres días 13.000 hectáreas de vegetación en el norte del país, informó protección civil.

Con información de EFE y AFP