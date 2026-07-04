La "ola de calor prolongada y peligrosa" que amenaza los festejos por el 4 de julio y pone a EE.UU. en alerta

La ola de calor extremo que sacude a Estados Unidos y expone al 70 % de su población a temperaturas peligrosas amenaza con deslucir los festejos por los 250 años de la Independencia del país.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en X que “una ola de calor prolongada y peligrosa (...) persistirá durante el fin de semana del Día de la Independencia en el Valle del Ohio, el Medio Sur y la Costa Este”.

Se espera que estas condiciones persistan por los próximos días, mientras expertos pronostican que la combinación de humedad sofocante y máximas podrían resultar en temperaturas récord para el noreste y los estados del Atlántico Medio.

Entre los territorios con mayor riesgo se incluyen Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Indiana, Michigan, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Maryland, Alabama o Misisipi.

La Estatua de la Libertad antes de las celebraciones del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Foto: AFP

La capital Washington, donde se espera que el termómetro supere los 38 grados centígrados, también se encuentra bajo alerta. Mientras, Filadelfia -considerada el corazón de la Revolución Estadounidense- canceló su desfile del Día de la Independencia previsto para ayer “debido al calor extremo”. Se esperaba que personas de todos los estados participaran en este evento.

Ciudades como Washington y Nueva York acogerán mañana sábado grandes celebraciones por la fecha, que incluirán paradas militares, festivales, conciertos al aire libre y fuegos artificiales. En la capital se han instalado estaciones de agua potable, puntos médicos y grandes ventiladores para quienes asistan a los festejos en la Explanada Nacional.

"La seguridad y el bienestar de todos los asistentes siguen siendo nuestra máxima prioridad al celebrar este histórico 250 aniversario de la Independencia", insistió la Freedom 250, entidad impulsada por la Casa Blanca para organizar los eventos capitalinos. EFE