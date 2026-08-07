El pozo del Powerball escala a US$ 856 millones y entra al top 10 de los premios más grandes de la historia

El pozo del Powerball de Estados Unidos alcanzó los US$ 856 millones y se posicionó como el octavo más grande en la historia de esta popular lotería. La cifra acumula meses de incrementos constantes tras 41 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor. El próximo sorteo se realiza este sábado 8 de agosto por la noche con una opción de cobro en efectivo estimada en US$ 370,7 millones.

El jackpot de la lotería estadounidense no para de crecer

El acumulado del juego comenzó su racha ascendente tras haber sido entregado por última vez el 2 de mayo de 2026, oportunidad en la que dos boletos vendidos en Florida y Texas se repartieron US$ 20 millones. Desde esa fecha no se registraron ganadores con los seis números principales, lo que convirtió al sorteo de este sábado en el intento número 42 dentro de la actual serie.

"Entrar en el top 10 de los premios más grandes de Powerball es cuando históricamente vemos a una gran cantidad de jugadores sumarse al juego", señaló Stephen Durrell, presidente del Grupo de Productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Kansas. El directivo agregó que "mientras el pozo sigue subiendo, los jugadores a lo largo de todo el país e incluso del otro lado del charco están observando de cerca cómo se desarrolla esta racha histórica".

Apertura internacional y premios acumulados en el pozo histórico

Esta edición marca un hito en la expansión global del juego. Se trata de la primera oportunidad en la que el público del Reino Unido puede adquirir apuestas para el Powerball en simultáneo con EE.UU., luego del acuerdo lanzado por la Lotería Nacional británica el 21 de julio de 2026. El incremento en la cantidad de participantes busca acelerar el ritmo con el que aumentan las sumas acumuladas.

Boleto con apuestas de Powerball. Foto: La Nación/GDA

A pesar de que el pozo mayor no tuvo dueño durante las últimas semanas, la racha ya generó 36 ganadores del nivel de cinco aciertos, entre los que destaca un apostador de Ohio que obtuvo US$ 1 millón en el sorteo del pasado miércoles.

En caso de acertar la combinación completa, la persona ganadora en la jurisdicción norteamericana podrá optar por recibir la suma en 30 pagos anuales a lo largo de 29 años o solicitar el pago único en efectivo, en ambos casos antes de la deducción de impuestos. Las jugadas tienen un costo de US$ 2 y se comercializan en 45 estados norteamericanos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE.UU. y el Reino Unido.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.