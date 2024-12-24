American Airlines reanuda sus operaciones tras un "problema técnico" antes de Nochebuena

Agencia EFE

La aerolínea American Airlines retomó este martes las operaciones tras una breve interrupción provocada por un "problema técnico" que dejó en tierra a todos sus vuelos antes de Nochebuena.

La compañía había informado de que "un problema técnico" había retrasado todos sus vuelos en Estados Unidos, pero comenzó a abordar nuevamente alrededor de las 8.00 hora local de la coste este (13.00 GMT), informó la portavoz de la aerolínea, Sarah Jantz, a la cadena CNN.

En otra declaración, American Airlines detalló que un "problema tecnológico del proveedor" causó la situación y que desde entonces "se ha resuelto y los vuelos se han reanudado".

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) fue la que ordenó la suspensión de vuelos nacionales de American Airlines a petición de la compañía y, posteriormente, levantó la orden.

“Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias”, dijo American Airlines en un comunicado.

La interrupción del servicio se produjo en plenas fiestas navideñas y en un día en el que la aerolínea tiene previsto realizar más de 3.300 vuelos nacionales, según datos de la firma de análisis de aviación Cirium recogidos por la CNN.

American Airlines pudo reanudar sus servicios con retrasos residuales, pero si un número destacado de cancelaciones.

El portal FlightAware señala que en lo que va del día han sido retrasados casi 1.500 vuelos en todo Estados Unidos (de todas las aerolíneas) y se han registrado 28 vuelos cancelados.