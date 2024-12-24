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El País Mundo

Un tribunal ruso acusa a un estadounidense de espionaje y lo condena a 15 años de cárcel en ese país

Se trata de Gene Spector y deberá cumplir su condena "en una colonia penitenciaria de estricto régimen".

24/12/2024, 09:19
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Vladimir Putin, presidente de Rusia
Vladimir Putin.
Foto: AFP

AFP
Un tribunal ruso condenó el martes a un ciudadano estadounidense, Gene Spector, a 15 años de cárcel por un caso de "espionaje", informaron las agencias estatales de ese país.

Spector deberá cumplir su condena "en una colonia penitenciaria de estricto régimen", indicó el fallo citado por la agencia Ria Novosti.

El estadounidense de origen ruso también recibió una multa de 14 millones de rublos [cerca de 140.000 dólares], señaló la misma fuente.

El juicio tuvo lugar a puerta cerrada y se filtraron muy pocos detalles sobre las acusaciones en contra de Spector.

Varios occidentales, especialmente estadounidenses, han sido arrestados en Rusia y objeto de graves acusaciones desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022.

Spector ya había sido condenado en septiembre de 2022 a tres años y medio de cárcel por "corrupción", en un caso que involucró a una antigua asistente del ex vice primer ministro ruso Arkadi Dvorkovich.

Las autoridades rusas anunciaron en 2023 que también había sido acusado de espionaje y que se había declarado culpable, firmando un acuerdo de cooperación con los investigadores.

Al tratarse de un caso clasificado, no se hicieron públicos más detalles.

Según la agencia TASS, Spector nació y creció en Rusia antes de instalarse en Estados Unidos, donde obtuvo la nacionalidad. Fue presidente del consejo de administración del grupo de empresas ruso Medpolimerprom.

El 1 de agosto, las potencias occidentales y Rusia llevaron a cabo el mayor intercambio de prisioneros desde el final de la Guerra Fría.

El canje de presos incluyó la liberación por Moscú del periodista estadounidense Evan Gershkovich y del exmarine Paul Whelan.

Los entretelones del histórico canje de prisioneros: un asesino, varios espías y la diplomacia invisible

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