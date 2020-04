Estados Unidos ve posible reinicio de las actividades en mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un reinicio gradual y localizado de las actividades económicas podría ocurrir en mayo en Estados Unidos, donde la pandemia de coronavirus parece estar llegando a su punto máximo, estimó ayer domingo el experto principal de la Casa Blanca sobre el COVID-19, sin dejar de ser muy cauteloso.

“Esperamos que para fin de mes podamos ver lo que está sucediendo y si los elementos nos permiten reiniciar la actividad de manera segura”, dijo el doctor Anthony Fauci en la cadena CNN. “Si es así, reiniciamos. De lo contrario, continuaremos aislando”, agregó Fauci, director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que representa a la comunidad científica en el grupo de trabajo establecido por el presidente Donald Trump para luchar contra la pandemia.

En Estados Unidos la COVID-19 dejó ya más de 21.000 muertos, la peor cifra de decesos en el mundo y sumó a casi 550.000 personas contagiadas.



Trump insiste en un reinicio de las actividades lo más rápido posible y destaca el crecimiento de la tasa de desempleo, que ha estallado con despidos masivos. “Esta es una plaga como nunca antes se había visto en este país, pero estamos ganando la batalla, estamos ganando la guerra”, dijo Trump en un video de Pascua emitido ayer domingo en Twitter.

Fauci se manifestó a su vez optimista sobre la disminución del alcance del coronavirus, especialmente en el estado de Nueva York, epicentro de la enfermedad con más de 8.500 muertes, casi la mitad de las registradas en el país.



“Los ingresos, las hospitalizaciones, los cuidados intensivos y la intubación no solo se estabilizan, sino que también comienzan a disminuir”, dijo el científico, y sostuvo que se está manejando con un “optimismo cauteloso”. “No es como volver a encender una lámpara”, subrayó.



Sin embargo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, matizó el optimismo.



“No vemos una caída significativa, es solo estabilización”, dijo ayer domingo.



Según Fauci, será necesario estudiar las disparidades de la pandemia en el territorio entre las grandes ciudades, fuertemente afectadas por la COVID-19, y las áreas rurales, donde parece más débil. Citó como extremos a la propia Nueva York y Arkansas, un estado del sur donde la población no está confinada y que cuenta solo con 27 casos fatales. Por lo tanto, las medidas decididas no serán “iguales para todos”, dijo.



A su vez, Cuomo aseguró que no aceleraría la reactivación económica, a riesgo de una nueva ola de infección. “Nadie quiere elegir entre una estrategia de salud pública y una estrategia económica”, dijo el gobernador.

Camino largo

Ante esta situación, la recuperación económica de Estados Unidos probablemente tendrá un “camino largo y difícil” en el que algunos segmentos deberán cerrarse y reabrir periódicamente, dijo ayer domingo Neel Kashkari, jefe de la Reserva Federal de Mineápolis. En una entrevista con la cadena CBS, Kashkari dijo que las proyecciones de un veloz repunte económico eran demasiado optimistas, a menos que dentro de unos meses esté disponible en el mercado un tratamiento para el COVID-19.



“Tendremos un camino largo y difícil por delante hasta que dispongamos de una terapia efectiva o una vacuna”, dijo. “Es complejo para mí prever una recuperación veloz bajo este escenario”.



Expertos en salud pública han advertido que el número de muertes en Estados Unidos podría elevarse a 200.000, desde las 21.300 informadas hasta ahora, si las órdenes de confinamiento domiciliario y cierres de negocios son levantadas cuando expiren a fines de este mes.

En Florida aumentan los infectados y las muertes

Los casos de COVID-19 en Florida aumentaron a 19.895 y las muertes a 461, según el Departamento de Salud del estado, que el sábado por la tarde había contabilizado 18.896 casos y 438 muertes. Los condados de Miami-Dade (7.058), Broward (2.945) y Palm Beach (1.640) acumulan más de la mitad de los casos. Florida está bajo confinamiento obligatorio desde el 3 de abril, lo que significa que todos los negocios no esenciales están cerrados.

Coronavirus en Italia. Foto: Reuters.

Europa

En tanto, Italia anunció ayer domingo 431 nuevos muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, el balance más bajo desde el 19 de marzo, hace más de tres semanas. Es la primera vez desde esa fecha que el número de muertos está por debajo de los 500 decesos diarios.



“La disminución de la presión en nuestras estructuras hospitalarias prosigue”, dijo el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.



Por noveno día consecutivo, el número de pacientes en cuidados intensivos ha disminuido, con 3.343 camas ocupadas por estos enfermos gravemente afectados por el coronavirus, el nivel más bajo desde el 23 de marzo.



“Hemos logrado con las medidas adoptadas reducir la presión sobre lo que supone un pilar clave de nuestro sistema sanitario”, se congratuló Luca Richeldi, neumólogo del hospital Gemelli de Roma.



Este control de la propagación es muy sensible en Lombardía, con más de la mitad de los fallecidos de la península. Sus autoridades han contabilizado 111 muertos en las últimas 24 horas, el total más bajo desde el 14 de marzo.



El número de fallecidos es “muy inferior al de ayer y después de tantos días, hay una buena tendencia a la baja”, declaró Giulio Gallera, responsable de Salud en la región.



España, en tanto, está “lejos de la victoria” advirtió el presidente Pedro Sánchez, frente a un repunte en el número de fallecimientos diarios por la pandemia. “Todos estamos deseosos de recuperar las relaciones, de salir a la calle (...), pero el deseo es aún mayor de ganar esta guerra, de evitar una recaída”, dijo el líder socialista.



Pese a haber quedado atrás el pico de la epidemia según las autoridades sanitarias, “todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad en nuestras vidas”, admitió el jefe de gobierno.



Sánchez ya adelantó que el confinamiento al que están sometidos los 46,6 millones de españoles desde el 14 de marzo, podría prorrogarse más allá del 26 de abril. “Tras un mes de dura lucha de toda la sociedad española contra el virus”, el ritmo de crecimiento de contagios pasó de un 40% diario a alrededor de 3% en los últimos días, se congratuló Sánchez.