Estados Unidos sigue sin creerle a Vladimir Putin e insiste en alertar una invasión rusa a Ucrania

El temor de una guerra en Europa volvió a crecer ayer jueves. Estados Unidos insistió que Rusia está a punto de desatar un ataque militar masivo contra Ucrania, y no cree en la información que proviene de Moscú de que las tropas rusas se están retirando de la frontera ucraniana.

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la inteligencia estadounidense mostró que Rusia podría ordenar un ataque contra su vecina Ucrania en los “próximos días”.



Blinken desafió al Kremlin a “anunciar hoy sin reservas, equívocos o desviaciones que Rusia no procederá a invadir a Ucrania”.



“Díganlo claramente al mundo. Demuéstrenlo enviando sus tropas, sus tanques, sus aviones, de regreso a sus cuarteles y hangares, y enviando a sus diplomáticos a la mesa de negociaciones”, dijo.

El presidente Joe Biden, por su lado, acusó a Rusia de preparar una “operación de bandera falsa” como pretexto para un ataque y dijo que esto podría suceder “en los próximos días”.



“Todos los indicios que tenemos son que están preparados para entrar en Ucrania”, agregó Biden, remarcando, de todas maneras, que la diplomacia no está muerta. “Hay un camino. Hay una manera de superar esto”, dijo.



Rusia ha concentrado un enorme dispositivo militar, aéreo, terrestre y marítimo, alrededor de Ucrania.



El presidente ruso, Vladimir Putin, y altos funcionarios de su gobierno aseguran que no planean invadir Ucrania y que las tropas solo están realizando ejercicios de práctica.



Sin embargo, Putin insistió en que no quiere que Ucrania se sume a la OTAN y reclama que la alianza atlántica se retire de una franja de Europa del Este, dividiendo el continente como en la Guerra Fría.

Estados Unidos dijo ayer jueves que había recibido respuesta de Putin a sus ofertas de una solución diplomática a la crisis, pero no formuló comentario alguno. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó que había poco que discutir.



“Si no hay disposición de parte de Estados Unidos de entendernos sobre las garantías jurídicas para nuestra seguridad (...), Rusia se verá obligada a actuar, sobre todo aplicando medidas de carácter militar y técnico”, indicó la diplomacia rusa en su respuesta.



Moscú expulsó al número dos de la embajada de Estados Unidos en Rusia, informó el Departamento de Estado.



Moscú realizó varios anuncios de retiros de tropas esta semana. Sin embargo, Estados Unidos, la OTAN y Ucrania dijeron que no habían visto evidencia de un retiro; por el contrario, creen que Rusia ha trasladado 7.000 soldados más cerca de la frontera con Ucrania.

Plan ruso.

En este clima prebélico, Estados Unidos detalló ayer jueves ante Naciones Unidas los supuestos planes de Rusia para justificar y lanzar de manera inminente una invasión de Ucrania, que incluiría la toma de Kiev.



“Durante los últimos meses, sin provocación ni justificación, Rusia ha acumulado más de 150.000 soldados alrededor de las fronteras de Ucrania”, dijo Blinken. Según el secretario de Estado, la información de la que dispone “indica claramente que esas fuerzas, que incluyen tropas terrestres, aviones y barcos, se están preparando para lanzar un ataque contra Ucrania en los próximos días”.



Blinken describió a continuación cómo Estados Unidos cree que Rusia va a proceder, empezando con la creación de un “pretexto” que justifique su ataque, que podría tomar la forma de un falso atentando terrorista, un supuesto descubrimiento de fosas comunes o incluso un ataque real o ficticio con armas químicas.



“Rusia podría describir este acontecimiento como una limpieza étnica o un genocidio, mofándose de un concepto que en esta cámara no nos tomamos a la ligera”, dijo ante el Consejo de Seguridad, advirtiendo de que los medios rusos ya han empezado a difundir algunas de estas “falsas alarmas”.

El siguiente paso, serán el inicio de los bombardeos sobre Ucrania, acompañado de un bloqueo de las comunicaciones y de ciberataques contra instituciones claves.



“Después de eso, tanques y soldados rusos avanzarán sobre objetivos claves que ya han sido identificados y señalados en planes detallados. Creemos que estos objetivos incluyen la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de 2,8 millones de habitantes”, aseguró Blinken.

Rusia acusa.

Por su lado, el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Vershinin, lamentó las declaraciones Blinken.



“Esto es muy desafortunado, diría que incluso peligroso”, dijo Vershinin, acusando a Estados Unidos de atizar la tensión en una situación ya muy compleja. Rusia distribuyó documentos en el Consejo de Seguridad denunciando supuestas violaciones cometidas por fuerzas ucranianas. (Con información de AFP y EFE).