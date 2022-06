Estados Unidos logra acuerdo regional para poder atender crisis migratoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Veinte países americanos, entre ellos Uruguay, firmaron ayer viernes una declaración con compromisos concretos para contener la crisis migratoria de la región.

El acto de firma de la llamada “Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección” estuvo encabezado por el presidente estadounidense, Joe Biden, al cierre de la IX Cumbre de las Américas.



“Ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad”, dijo Biden, quien destacó que no solo está aumentando la migración irregular que se dirige a Estados Unidos, sino que a Colombia han llegado “millones” de venezolanos y que los migrantes representan ahora “el 10% de la población de Costa Rica”.



“Necesitamos detener las formas peligrosas e ilegales en las que está migrando la gente. La migración ilegal no es aceptable, y vamos a asegurar nuestras fronteras”, aseguró Biden.

La declaración la firmaron Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



Entre quienes no la suscribieron están tres países de origen de muchos de los migrantes indocumentados que recorren el continente: Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que Estados Unidos decidió no invitar a la Cumbre de las Américas porque sus gobiernos no son democráticos.

Refugiados

Además de recibir 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024, Estados Unidos anunció que destinará 314 millones de dólares adicionales de ayuda humanitaria para venezolanos que se encuentren en su propio país y para inmigrantes y refugiados venezolanos en otros países de Latinoamérica.



La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) destinará 171 millones de asistencia humanitaria y alimentaria para los migrantes y refugiados venezolanos en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y otros 40 millones para ayuda al desarrollo.



Paralelamente, el Departamento de Estado destinará 103 millones de dólares en proyectos de acceso a la salud y la educación para venezolanos en Venezuela y en otros 17 países de la región, como Argentina, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El Departamento de Estado recordó en un comunicado que más de 6,1 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015, de los cuales 5 millones están en países latinoamericanos.



Estados Unidos se compromete además a abrir las puertas a 20.000 personas, es decir el triple de refugiados acogidos este año, informó la Casa Blanca en un comunicado.



El gobierno de Biden se propone asimismo aumentar la acogida de refugiados haitianos, sin dar cifras, y otorgará 11.500 visas de trabajo temporal a ciudadanos de Haití y Centroamérica ante la escasez de mano de obra en Estados Unidos. A modo de comparación, Estados Unidos se ha comprometido a acoger a 100.000 ucranianos después de que Rusia invadiera su país.



Por otra parte, anunció 314 millones de dólares en nuevos fondos para “ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo de refugiados y migrantes vulnerables” en América Latina, incluido un programa para venezolanos que han emigrado a 17 países de la región.

Unos 7.500 migrantes irregulares, en su mayoría provenientes de Centroamérica, pero también de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, intentan cruzar a diario la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales de abril.



Según el comunicado sobre la Declaración de Los Ángeles, México aumentará de 10.000 a 20.000 el número de Tarjetas de Trabajador Fronterizo, que permite residir en un estado y trabajar en otro.



El gobierno mexicano también lanzará un nuevo programa de trabajo temporal para entre 15.000 y 20.000 personas originarias de Guatemala por año, y se plantea ampliarlo a Honduras y El Salvador a medio plazo.



Además, con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, integrará a 20.000 refugiados en el mercado laboral mexicano en los próximos tres años.



El texto de la declaración enumera algunas de las medidas que asumirán los países, como venía reclamando el gobierno de Biden para “compartir responsabilidades”.



En calidad de Estado observador, España “duplicará” el número de vías legales para que los hondureños participen en programas de migración circular.



El presidente Luis Lacalle Pou intervino ayer en la Cumbre de las Américas por videoconferencia desde Montevideo debido a que dio positivo al covid-19. Lacalle pidió un mundo “menos proteccionista”.

Almagro: “tratado global” contra violencia a mujeres

“Es derecho de cada individuo estar libre de toda violencia”

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, propuso ayer viernes, en Los Ángeles, elaborar de forma “urgente” un nuevo “tratado global” para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. “Debemos proteger y promover los derechos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad”, indicó Almagro durante su discurso en la Cumbre de las Américas.



Defendió que es “el derecho de cada individuo estar libre de toda forma de violencia” y por ello es necesario “comprometerse para avanzar de forma urgente en una nuevo tratado global autónomo” para acabar con la violencia machista.



Por otro lado, Almagro insistió en que América “necesita mejores democracias”, que es donde están las mayorías de las respuestas a los problemas de violencia, pobreza y desigualdad que enfrenta la región.



Asimismo, destacó la importancia de las “elecciones justas, libres y transparentes” en una Cumbre de Los Ángeles que ha estado marcada por el veto de Estados Unidos a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela al ser considerados antidemocráticos. “La dictadura no es un tema de ideologías. Debemos ser enfáticos en que nuestras simpatías están con las víctimas de las dictaduras, con los desaparecidos, los torturados, los presos políticos, esos son los que tienen que estar aquí”, manifestó Almagro.



Indicó que los valores que deben guiar la región son “la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo” y añadió: “Ante las dictaduras, la firmeza de siempre”.



El martes un joven interrumpió a gritos a Almagro mientras daba una charla acusándolo de haber orquestado un “golpe de Estado” en Bolivia en 2019 y de tener “las manos manchadas de sangre”.

Bolsonaro y su giro ambiental



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer viernes que no es necesario utilizar territorio amazónico para expandir el agronegocio en su país, en un giro sobre sus posiciones ambientales durante en la Cumbre de las Américas en Estados Unidos.



“No necesitamos del territorio amazónico para expandir el agronegocio”, dijo Bolsonaro, quien tradicionalmente se expresa de forma favorable a la explotación económica de la selva tropical.



Bolsonaro dedicó buena parte de su discurso de 15 minutos a la cuestión ambiental.

El gobernante se refirió además al periodista británico Dom Phillips y al experto indigenista Bruno Araújo Pereira, desaparecidos desde el domingo en una región remota de la Amazonía brasileña. “Desde el primer momento nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Federal se han destacado en la búsqueda incansable de esas personas”, dijo.



La mención llega justo después de que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas calificó de “extremadamente lenta” la respuesta del gobierno brasileño frente a la desaparición de Phillips y Pereira.



En declaraciones anteriores, Bolsonaro a Phillips y Pereira por su expedición. “Fueron para una aventura, esperamos por lo peor (...) En esa región generalmente hay que entrar con escolta”, declaró el jueves a periodistas.



Por otro lado, calificó de “simplemente fantástica” su primera reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, celebrada el jueves en paralelo de la Cumbre.



“Estoy realmente maravillado”, subrayó Bolsonaro, fervoroso aliado del expresidente republicano Donald Trump.

“Nos quedamos por treinta minutos sentados en una distancia menor de un metro sin máscara”, describió Bolsonaro casi al final de su discurso hecho en portugués.



“Sentí del presidente Biden mucha sinceridad y mucha voluntad de resolver ciertos problemas”, señaló el brasileño sin dar detalles de lo abordado en la reunión.